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亚洲 | 2014年 5月 31日 星期六 04:32 BJT

全球金市：金价跌至近四个月低位，本周大幅走低

路透纽约/伦敦5月30日 - 金价周五下跌近1%，接近四个月低位，并连跌四日，受累于月底前的结清头寸操作，以及商品基金的卖盘。

本周，金价下跌近3.5%，为2013年11月底以来最大周度跌幅。本周的沉重技术性卖压打压金价跌至1,250美元之下，为2月4日以来首次。

部分对冲基金被迫卖出商品以筹集现金，支付美债空头押注因价格上涨而出现的损失，COMEX黄金期权市场的场内交易员Jonathan Jossen表示。

1922 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,247.10美元，稍早触及2月初以来最低1,241.99美元。

美国8月期金 收跌11.10美元，报每盎司1,246美元。

其他贵金属方面，现货银 下跌1.3%，报每盎司18.72美元。现货铂金 跌0.5%，报每盎司1,446美元。现货钯金上扬0.3%，报每盎司833.25美元。

----------------------------1922 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1246.00 -11.10 -0.9 1242.20 1260.60 122,992 COMEX白银期货 18.682 -0.332 -1.7 18.615 19.085 39,538 COMEX铂金期货 1452.70 -7.40 -0.5 1447.70 1469.50 10,269 COMEX钯金期货 836.35 1.85 0.2 829.30 837.50 3,490 现货金 1247.10 -8.50 -0.7 1242.50 1260.10 现货银 18.720 -0.240 -1.3 18.650 19.100 现货铂金 1446.00 -6.60 -0.5 1447.00 1465.50 现货钯金 833.25 2.35 0.3 830.50 836.25(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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