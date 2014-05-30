全球金市：金价跌至近四个月低位，本周大幅走低

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透纽约/伦敦5月30日 - 金价周五下跌近1%，接近四个月低位，并连跌四日，受累于月底前的结清头寸操作，以及商品基金的卖盘。
本周，金价下跌近3.5%，为2013年11月底以来最大周度跌幅。本周的沉重技术性卖压打压金价跌至1,250美元之下，为2月4日以来首次。
部分对冲基金被迫卖出商品以筹集现金，支付美债空头押注因价格上涨而出现的损失，COMEX黄金期权市场的场内交易员Jonathan Jossen表示。
1922 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,247.10美元，稍早触及2月初以来最低1,241.99美元。
美国8月期金 收跌11.10美元，报每盎司1,246美元。
其他贵金属方面，现货银 下跌1.3%，报每盎司18.72美元。现货铂金 跌0.5%，报每盎司1,446美元。现货钯金上扬0.3%，报每盎司833.25美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1246.00 -11.10 -0.9 1242.20 1260.60 122,992 COMEX白银期货 18.682 -0.332 -1.7 18.615 19.085 39,538 COMEX铂金期货 1452.70 -7.40 -0.5 1447.70 1469.50 10,269 COMEX钯金期货 836.35 1.85 0.2 829.30 837.50 3,490 现货金 1247.10 -8.50 -0.7 1242.50 1260.10 现货银 18.720 -0.240 -1.3 18.650 19.100 现货铂金 1446.00 -6.60 -0.5 1447.00 1465.50 现货钯金 833.25 2.35 0.3 830.50 836.25(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12