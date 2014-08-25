全球金市：金价跌向两个月低位，因美元和股市上扬

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
* 标普500指数升穿2,000点大关，为有史以来首次
* 美元兑一篮子货币走强
路透纽约/伦敦8月25日 - 金价周一走低，徘徊在两个月低位附近，受累于美元走强和全球金融市场涨势。
1752 GMT，金价 跌0.3%，报每盎司1,277.19美元。金价上周回落1.8%，为一个月来最大周度跌幅，上周四一度触及两个月低位1,273.06美元，因美国经济数据强劲，以及市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会提前升息。
美国期金 收跌1.30美元，报每盎司1,278.90美元。电子交易周一因技术故障暂停交易四小时。
美元走强，导致持有其他货币的投资者购买美元计价商品的成本增加，令这些商品价格承压。
美股指标标普500指数盘中升穿2,000点大关，为有史以来首次，因有关欧洲央行将采取措施提振经济的预期推动全球金融市场走高。
“股市表现仍然强劲，剥夺了金价上扬的机会，”汇丰贵金属分析师James Steel表示。
不过，金价整日变动幅度不大，且成交温和。交易商称，金价持于1,270美元附近的技术支撑位之上，英国市场因假休市，导致市场流动性降低。
交易商称，金价走低吸引来自亚洲珠宝商的买盘，但规模受限，且投资者仍在场外观望。
港金条对伦敦现货金的溢价在0.70-1.10美元之间，高于上周晚些时候的报价0.50-1.00美元，受助于珠宝商的买盘。
周一公布的数据显示，香港对中国大陆的黄金净出口7月降至22.107吨，6月为40.543吨，为三年最低，因供应充裕，且珠宝商等待逢低买入的机会。
现货银 跌0.3%，报每盎司19.35美元。
现货铂金 回落0.2%，报每盎司1,413.50美元，上周触及5月5日来最低1,407.30美元。
消息人士称，铂金生产商Lonmin 计划在南非裁减约5,700个岗位，以恢复盈利。
现货钯金 小涨0.3%，报每盎司886美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。