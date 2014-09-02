全球金市：金价急跌1.7%，受累于美元走强和技术性卖盘

* 金价在跌穿1,275美元附近的支撑位后跌势加速

* 美元兑欧元劲扬，原油期价走低

* 钯金受获利了结拖累回落

路透纽约/伦敦9月2日 - 金价周二放量急跌1.7%，录得7月中以来最大单日跌幅，美元走强、技术性卖盘和油价走低合力打压金价跌至两个半月低位。

交易商称，在1030-1040 GMT的10分钟内，金价跌幅如滚雪球般扩大。成交放量，有逾1万口合约易手，因金价跌穿了位于1,275美元和8月21日低位1,273.06美元的支撑位。

市场臆测，欧洲央行将祭出进一步刺激举措提振欧元区经济，且数据显示，美国制造业活动和建筑支出令人鼓舞，提振美元兑欧元走强。

“当美元走强时金价受创，很显然，金市今日就呈现这样的走势，”黄金经纪公司Sharps Pixley的首席执行长Ross Norman表示。

1914 GMT，现货金 急跌1.7%，报每盎司1,265.46美元。盘中触及6月中以来最低1,262.42美元。

美国COMEX-12月期金 收跌22.40美元，报每盎司1,265美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约50%。

其他贵金属方面，现货铂金 回落0.7%，报每盎司1,406.24美元。现货银 跌1.6%，报每盎司19.13美元，盘中触及接近三个月低位19.05美元。

现货钯金 重挫2.7%，报每盎司879.20美元，上一交易日触及13年半高位， 因市场担忧乌克兰动荡可能影响最大钯金生产国俄罗斯的供应。 ----------------------------1914 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1265.00 -22.40 -1.7 1263.10 1290.90 175,273 COMEX白银期货 19.152 -0.340 -1.7 19.110 19.565 50,000 COMEX铂金期货 1408.90 -15.80 -1.1 1408.10 1430.40 13,539 COMEX钯金期货 883.25 -26.30 -2.9 881.55 913.00 9,331 现货金 1265.46 -21.58 -1.7 1263.00 1287.60 现货银 19.130 -0.320 -1.6 19.100 19.490 现货铂金 1406.24 -10.46 -0.7 1408.50 1425.24 现货钯金 879.20 -24.20 -2.7 882.50 907.25(完)

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