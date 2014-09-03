全球金市：金价从两个半月低位反弹，因乌克兰紧张局势持续

* 金价在早盘触及两个半月低位后反弹

* 8月民间黄金投资者信心下滑

* 美国8月汽车销售触及逾10年来最高水平

路透纽约/伦敦9月3日 - 金价周三上扬，因乌克兰紧张局势仍在持续，且美元走软引发低吸买盘，且金价在稍早跌至两个半月低位后出现空头回补。

金价早盘承压，因俄罗斯总统普京周三表示，有望在本周达成协议，结束在乌克兰东部的战事。但乌克兰总理稍后表示，普京此举是在北约峰会前的权宜之计，以避免遭受西方新的制裁。

分析师称，尽管金价周二急跌1.7%，且地缘政治紧张局势加剧，但现货市场买家对此反应冷淡，表明金价上行空间可能有限。

瑞士银行的贵金属策略师Edel Tully表示，“我们认为，如果本周五公布的美国就业数据意外大幅攀升，缺乏实货需求将使金价更易走低。”

1806 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,269.80美元，稍早触及6月17日以来最低1,261.19美元。

美国COMEX-12月期金 收涨5.30美元，报每盎司1,270.30美元。

美国工厂订单增加、汽车销售强劲以及美联储最新褐皮书等更多令人鼓舞的经济消息限制金价涨幅。

交易商称，周三亚洲实货需求不旺，尽管周二价格走低。通常预计金价走低会吸引对价格敏感的买家。

在线贵金属市场BullionVault的一项调查显示，零售市场上，个人投资者对黄金的人气8月回落，尽管地缘政治紧张局势升级。

其他贵金属方面，现货钯金 跌0.5%，报每盎司873.40美元。

现货银 小涨0.2%，报每盎司19.14美元。现货铂金 攀升0.3%，报每盎司1,406.20美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1270.30 5.30 0.4 1261.90 1272.40 96,315 COMEX白银期货 19.189 0.037 0.2 19.135 19.280 25,448 COMEX铂金期货 1412.50 3.60 0.3 1404.00 1414.70 10,171 COMEX钯金期货 875.95 -7.30 -0.8 870.05 888.30 6,276 现货金 1269.80 4.40 0.3 1261.70 1271.30 现货银 19.140 0.040 0.2 19.110 19.240 现货铂金 1406.20 4.40 0.3 1404.30 1412.00 现货钯金 873.40 -4.70 -0.5 871.00 886.00(完)

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