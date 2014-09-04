全球金市：金价下挫，因欧洲央行意外降息后欧元兑美元大跌

* 标普500指数在创新高后回落
* 欧元兑美元疲弱料令金价承压
* SPDR Gold Trust持金量减少
路透纽约/伦敦9月4日 - 金价周四下滑，因在欧洲央行意外降息至纪录新低，并称将推出购买资产计划以应对通缩风险后，欧元兑美元大跌。
美股稍早受美国服务业活动数据强劲带动上扬，也损及黄金的避险吸引力。美股标普500指数 盘中创下纪录新高后遭遇获利回吐转跌。
欧洲央行意外降息10个基点后，总裁德拉吉在记者会上表示，央行将从下月开始购买证券化贷款和担保债券。
“尽管全球货币政策放宽的环境对金价有利，但黄金和欧元历史上有正向联动关系，”汇丰控股首席贵金属分析师James Steel表示，“因此，欧元进一步承压可能打压金价。”
欧元兑美元走软，令以美元计价的黄金对欧洲等非美国投资人而言更为昂贵。
1858 GMT，现货金 下滑0.4%，报每盎司1,263.66美元，稍早触及1,276.50美元的高位。
美国COMEX-12月期金 收低3.80美元，报每盎司1,266.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值高约20%。
欧元兑美元触及14个月新低，兑瑞郎跌至近两年低点。
市场将关注周五美国将公布的8月非农就业报告，预计将提供美国经济和美联储升息时机的进一步线索。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold Trust 持金量周三减少2.69吨，报790.51吨。
其他贵金属方面，现货铂金 攀升0.1%，报每盎司1,403.49美元。 现货钯金 大涨1.6%，报每盎司885.75美元。
现货银 跌0.3%，报每盎司19.08美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1266.50 -3.80 -0.3 1262.50 1279.20 134,234
COMEX白银期货 19.138 -0.051 -0.3 19.055 19.390 37,687
COMEX铂金期货 1408.30 -4.20 -0.3 1406.00 1417.30 9,694
COMEX钯金期货 891.00 15.05 1.7 873.15 891.70 4,563
现货金 1263.66 -4.91 -0.4 1262.41 1276.50
现货银 19.080 -0.050 -0.3 19.050 19.350
现货铂金 1403.49 1.89 0.1 1405.40 1414.00
现货钯金 885.75 14.15 1.6 875.30 889.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 母红)