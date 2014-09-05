全球金市：金价因美国就业数据远逊预期带动上扬，市场关注乌克兰局势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 金价在四周内第三周下滑
* 乌克兰停火殃及黄金避险需求
* 亚洲实货黄金溢价上升，SPDR ETF持金量减少
路透纽约/伦敦9月5日 - 金价周五上涨，从盘中稍早触及的近三个月低点反弹，此前美国公布的就业数据令人失望，压制了对美联储将很快升息的臆测。
不过在乌克兰和亲俄叛军达成停火协议后，金价缩减部分升幅。
美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，为八个月最少，预估为增加22.5万个；8月失业率为6.1%，符合预估，平均时薪较前月增长0.2%，也同预估一致。 数据给了美联储等待更久才升息的更多理由。
“金价上涨反映在美国公布疲弱就业数据后，市场预期美联储不会马上升息，但停火协议部分削弱了黄金的避险吸引力，”线上外汇经纪Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示。
1821 GMT，现货金 上扬0.4%，报每盎司1,266.05美元，稍早触及1,273.45美元的高位。
海外市场，金价触及6月11日来最低的1,256.90美元，本周金价下挫1.6%，因投资人对经济乐观且美元大涨。过去四周，金价有三周下滑。
美国COMEX-12月期金 收高0.80美元，报每盎司1,267.30美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约10%。
近几个月需求疲弱的主要实货市场买盘略有反弹。亚洲交易商表示，中国实货金溢价升至4-5美元，昨日为3美元。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)－SPDR Gold Trust 持金量周四减少4.78吨，报785.73吨，降幅为4月16日来最大。
其他贵金属方面，现货银 升0.6%，报每盎司19.12美元。现货铂金 跌0.2%，报每盎司1,401.80美元。现货钯金 上扬0.4%，报每盎司887.25美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1267.30 0.80 0.1 1258.00 1274.80 96,550 COMEX白银期货 19.156 0.018 0.1 19.020 19.280 23,790 COMEX铂金期货 1411.00 2.70 0.2 1403.50 1413.00 7,263 COMEX钯金期货 891.45 0.45 0.1 883.55 893.05 3,038 现货金 1266.05 5.21 0.4 1256.90 1273.45 现货银 19.120 0.120 0.6 19.030 19.230 现货铂金 1401.80 -2.20 -0.2 1404.60 1410.00 现货钯金 887.25 3.45 0.4 883.70 890.25(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。