全球金市：金价下挫1.2%触及三个月低点，因美元上扬

* 美元指数升至一年高位

* 乌克兰东部停火殃及避险需求

* 大跌后料出现逢低承接

路透纽约/伦敦9月8日 - 金价周一大跌逾1%，至三个月新低，因美元兑一篮子主要货币上扬，殃及黄金作物货币对冲的吸引力。

美元指数 升0.3%，至逾一年最高，因投资人担心苏格兰即将举行的独立公投结果，英镑重挫，澳元和巴西雷亚尔也下跌。

在乌克兰同亲俄叛军达成的停火协议周五生效后，对黄金的避险买盘也减少。

不过交易商表示，上周金价跌穿200日移动均线切入位以及在过去四个交易日大跌3%可能引发新的买兴。

1906 GMT，现货金 重挫1.2%，报每盎司1,253.91美元，稍早触及1,251.24美元的6月10日来最低。

美国COMEX-12月期金 收低13美元，报每盎司1,254.30美元。路透初步数据显示，成交较30日均值相当。

其他贵金属方面，现货银 跌1%，报每盎司18.95美元。现货铂金 跌0.7%，报每盎司1,391.20美元。现货钯金 跌0.4%，报每盎司880.70美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1254.30 -13.00 -1.0 1252.10 1272.60 105,533 COMEX白银期货 18.961 -0.195 -1.0 18.930 19.345 27,022 COMEX铂金期货 1397.50 -13.50 -1.0 1396.80 1414.50 10,690 COMEX钯金期货 886.15 -5.30 -0.6 882.15 896.95 2,986 现货金 1253.91 -14.68 -1.2 1251.91 1271.59 现货银 18.950 -0.190 -1.0 18.940 19.310 现货铂金 1391.20 -9.30 -0.7 1397.50 1411.00 现货钯金 880.70 -3.80 -0.4 882.50 894.50(完)

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