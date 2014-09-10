全球金市：金价逼近七个月低位，因担忧美联储提前升息

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 俄罗斯从乌克兰撤军的迹象重压金价
* 油价重挫，美元徘徊在14个月高位附近
* 铂金和钯金跟随金价走低
路透纽约/伦敦9月10日 - 金价周三回落0.6%，逼近略高于1,240美元的七个月最低，因担忧令人鼓舞的美国经济数据可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息。
金价走低连续第二日重压铂金和钯金价格，使银价保持在19美元的关键水准之下。
俄罗斯从乌克兰撤走大批部队的消息也重创避险需求，点燃和平希望。
投资者预期，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在9月16-17日举行的下次货币政策会议上的立场将更趋强硬，之前旧金山联储的一项调查显示，投资者可能低估了美联储升息的速度。
“尽管当前的金价在某种程度上反应了货币政策将收紧的预期，但如果市场认为下周发布的FOMC声明较预期更为强硬，这并不会阻止金价进一步走低，”汇丰的首席贵金属分析师James Steel表示。
现货金 盘中触及6月初以来最低1,243.56美元，后小幅反弹， 1840 GMT，回落0.6%，报每盎司1,248.21美元。
美国COMEX-12月期金 收跌3.20美元，报每盎司1,245.30美元。
市场人士将密切关注美国总统奥巴马周三晚间发表的讲话，期间将概述美国应对伊斯兰国的策略。
美元指数基本持平，徘徊在周二触及的14个月高位附近。
其他贵金属方面，现货银 跌0.7%，报每盎司18.90美元。现货铂金 小跌0.3%，报每盎司1,376美元。现货钯金 回落1.1%，报每盎司846.90美元。
铂金盘中跌至2月初以来最低1,372.70美元，钯金触及一个月低位842.50美元，周二急挫2.3%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较