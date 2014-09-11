全球金市：现货金接近三个月低位，因美元上涨和FED或提前加息忧虑

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
利率上调可能打击黄金等没有利息收益的资产。
此外，乌克兰总统周三表示，俄罗斯已将在乌克兰的大多数部队撤出，让人对追求和平的努力抱有希望。 这打击了黄金的避险买需。
近来金价下跌吸引了一些逢低买盘，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较上日增加3吨，至788.72吨。
印度贸易部长Nirmala Sitharaman周三表示，未考虑马上下调黄金进口关税。该政策可能继续抑制印度的黄金买兴。
其他贵金属也追随黄金走势，现货银 周四在三个月低点附近持稳。现货铂金(白金) 在周三所及七个月低点附近交投，现货钯金 在一个月低点附近徘徊。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李春喜; 审校 白云/徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT