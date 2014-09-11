版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 09:09 BJT

全球金市：现货金接近三个月低位，因美元上涨和FED或提前加息忧虑

利率上调可能打击黄金等没有利息收益的资产。

此外，乌克兰总统周三表示，俄罗斯已将在乌克兰的大多数部队撤出，让人对追求和平的努力抱有希望。 这打击了黄金的避险买需。

近来金价下跌吸引了一些逢低买盘，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较上日增加3吨，至788.72吨。

印度贸易部长Nirmala Sitharaman周三表示，未考虑马上下调黄金进口关税。该政策可能继续抑制印度的黄金买兴。

其他贵金属也追随黄金走势，现货银 周四在三个月低点附近持稳。现货铂金(白金) 在周三所及七个月低点附近交投，现货钯金 在一个月低点附近徘徊。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李春喜; 审校 白云/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐