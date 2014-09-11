全球金市：金价跌至七个半月低位，因避险需求消退

* 美元指数持平，但仍接近14个月高位

* 乌克兰停火和美联储升息忧虑重压金价

* 在价格回落之时关注亚洲实货需求

路透纽约/伦敦9月11日 - 金价周四跌至七个半月最低水平，因美元徘徊在14个月高位附近，且乌克兰紧张局势缓解，拖累贵金属普跌。

大规模获利了结重压铂金系金属价格，银价连跌第二日，触及14个月低位。

尽管美国总统奥巴马授权对伊斯兰国实施空袭，并将在周五宣布对俄罗斯的新制裁举措，金价仍然走低。在乌克兰周三表示俄罗斯已从该国撤走了大批军队了，避险需求消退。

另外，市场人士预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周会议上政策立场将更趋强硬，周一发布的旧金山联储的一项调查显示，投资者低估了联储未来升息的速度。

“只要美元仍保持坚挺，金价肯定承压，另外，对美联储升息的担忧以及乌克兰停火等因素也重压金价，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示。

1845 GMT，现货金 回落0.7%，报每盎司1,240.30美元，稍早触及1月23日以来最低1,234.71美元。

美国COMEX-12月期金 收跌6.30美元，报每盎司1,239美元。

美元指数 基本持平，徘徊在14个月高位附近。

近期金价走低吸引部分低吸买家，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周三增加3吨，至788.72吨，为三周来首日净流入。

香港的交易商称，近几日需求增加，因金价走低，但增幅不大。

预计在排灯节前，印度的黄金需求将增加，但进口限制可能使增幅受限。

其他贵金属跟随金价走低，现货银 下跌1.7%，报每盎司18.58美元，盘中触及去年7月1日以来最低18.54美元。

现货铂金 下跌0.9%，报每盎司1,365.75美元，盘中触及七个月低位1.360.80美元。现货钯金 跌2%，报每盎司829.10美元，盘中触及两个半月新低824.80美元。(完)

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