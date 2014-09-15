全球金市：金价因中国工业数据疲弱带动上涨，关注美联储会议

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 空头回补提振金价
* 市场对美联储货币政策会议有疑虑
路透纽约/伦敦9月15日 - 金价周一上涨，此前中国公布的工业数据疲弱，但金价徘徊在八个月低点略上方，因投资人担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始暗示将较预期提早升息。
金价盘初下滑，但在中国国家统计局公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。其他关键领域的成长也放缓。 数据令美股标普500指数小跌，金价也随之反弹。
该数据令投资人担心除非中国政府采取新的刺激措施，否则全球第二大经济体可能有经济大幅放缓之虞。
投资人也将关注美联储周二开始的为期两日的货币政策会议。一些投资人相信美联储可能暗示会早于目前许多分析师预计的2015年中就开始升息。
“在美联储会议前金市空头增加以及成交量低，可能显示投资人对美联储即将公布的货币政策声明对通胀强硬程度的预期升温，”汇丰控股首席贵金属分析师James Steel表示。
现货金 在1911 GMT上扬0.4%，报每盎司1,233.20美元，盘初一度跌至1月来最低的1,225.30美元。。
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货 收高3.60美元，报1,235.10美元。
实货金市，仅次于中国的全球第二大黄金消费国－印度8月金进口增至20.4亿美元，同比猛增175%。
现货银 小涨0.1%，报每盎司18.58美元，上周五现货银触及去年6月来最低水准。
现货铂金 跌0.2%，报每盎司1,357.25美元，现货钯金 跌0.2%，报831.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李军; 审校 母红)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30