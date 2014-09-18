全球金市：金价从八个半月低点反弹，受空头回补带动

* 美国初请失业金人数减少提振美元，打压金价

* 美元指数升至四年高位

* 价格回落带动中国买盘增加

路透纽约/伦敦9月18日 - 金价周四反弹，此前市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息拖累金价跌至八个半月低点后，投资人回补空头。

在美国公布数据显示上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场改善后，金价稍早受压。

在周三美联储重申将在“相当长一段时间内”保持近零利率的承诺，但暗示一旦开始升息，步伐将比之前预估的更快后，金价今日受后续卖盘打压。

分析师称，金价看似易进一步下滑，因美元指数 攀升至逾四年最高水准，且美股周四也创下新高。

“今日是空头回补升势，但我认为这可能是‘死猫反弹’，如果升势不能持续，金价可能再度下探1,200美元支撑位。”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

现货金 周四盘初跌至1月2日来最低的1,216.01美元，2016GMT，升0.2%，报1,224.81美元，昨日现货金下挫1%。

美国12月期金 收低0.70美元，报1,226.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约25%。

在美联储上调未来两年利率预估，并宣布进一步削减每月购债规模100亿美元，并有望在下月结束购买计划后，美元升至2010年7月来最高。

实货市场，主要买家中国的溢价周四上升至5-6美元，周三为约4美元。

其他贵金属方面，现货银 升0.2%，报18.51美元，稍早触及去年6月来最低的18.27美元。现货铂金 跌0.1%，报1,341.75美元，现货钯金 下滑0.3%，报826.50美元。(完)

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