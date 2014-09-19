全球金市：金价下滑且银价跌至四年低点，因美元大涨

国际油市：油价周线料连续第二周收低，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
* 金价本周下滑1%，连跌第三周
* 美元兑欧元升至四年高位
* 银价触及四年低点
路透纽约/伦敦9月19日 - 金价周五下滑0.8%，至1月来最低，银价重挫3%，至四年低点，因美元上扬，市场押注美国可能较预期提前升息。
银价单日跌幅为去年12月12日来最大，铂金降至今年新低，钯金也触及三个月低点。
美元指数 上扬，有望连升十周。
美股标普500指数 盘中刷新历史高位，阿里巴巴 首日上市，股价暴涨，该股可能成为历来全球最大首次公开招股(IPO)。
1850GMT，现货金 跌0.8%，报1,215.50美元，日低为1,213.61美元，为1月2日来首见。
本周现货金跌1%，为连跌第三周。
美国12月期金 收低7.80美元，报1,219.10美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约45%。
其他贵金属方面，现货银 重挫3.4%，报17.84美元，稍早触及2010年8月月来最低的17.76美元。现货铂金 跌0.9%，报1,331美元，现货钯金 下滑2.1%，报809.46美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新加坡4月28日 - 油价周五企稳，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
4月中旬以来，外盘豆类基本面利空消化殆尽，加之国内逐渐进入菜粕消费旺季，菜粕期货触底反弹，走出春节后的最大一波涨势。展望后市，外盘豆类、油菜籽期货利多隐现，而国内菜粕需求继续转好，菜粕期货有望维持偏强振荡走势。
铁矿石1709经过之前一轮连续下跌，本周进入横盘窄幅振荡阶段，走势相对较弱，但仍属于反弹行情。指标上，短期均线走平企稳，MACD指标低位金叉，柱状线红线增长，处于多空转换阶段。形态上，下跌趋势打破之后横盘整理，即将选择方向。我们倾向价格将向上，建议逢低买入。