全球金市：黄金和白银持平，早盘受技术性卖盘打压走低

* 银价跌至2010年中以来最低
* 金市关注关键技术支撑位1,180美元，此为去年6月触及的低位
* Comex和ETF数据显示，对金属的投资需求疲弱
路透纽约/伦敦9月22日 - 金价周一小涨，早盘受美元走强和技术性卖盘拖累跌至1月初以来最低后，出现空头回补。
银价在早盘跌至四年低位后，也基本收复全部失地。
贵金属上周重挫，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示开始升息后，升息速度将快于预期后，美元兑一篮子主要货币攀升至四年高位。今日美元指数 上扬0.1%。
近期出炉的一系列乐观的美国数据打压了黄金的避险吸引力。周一公布的数据显示，美国8月成屋销售意外回落，但分析师称，销售下降并不暗示楼市再度转弱。
“鉴于(黄金)近期表现不佳，且缺乏支撑金价的因素，加之银价走低，我们怀疑下一步金价将跌穿1,180美元，”花旗旗下的技术研究部门CitiFX的分析师Tom Fitzpatrick表示。
现货金 盘中触及1,208.36美元的低位，后反弹，1804 GMT，小涨0.1%，报每盎司1,216.89美元。
美国COMEX-12月期金 收涨1.30%，报每盎司1,217.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约10%。
金价收在近期支撑位1,210美元之上，引发部分来自中国买家的实货需求，经纪公司Newedge的贵金属交易员Thomas Capalbo表示。
现货银 盘中触及2010年6月以来最低17.30美元，分析师称，因由期铜引领的金属普跌之势重压对白银的工业需求预期。
现货银稍后上扬0.2%，报每盎司17.80美元。
投资者的兴趣也降低。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量上周五减少7.78吨，至776.44吨，为2008年12月以来最低水准。
其他贵金属方面，现货铂金 跌0.7%，报每盎司1,323.30美元。现货钯金 急挫1.5%，报每盎司791.80美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1217.90 1.30 0.1 1208.80 1221.00 124,001
COMEX白银期货 17.774 -0.070 -0.4 17.325 17.865 70,552
COMEX铂金期货 1330.20 -7.10 -0.5 1327.00 1338.20 14,241
COMEX钯金期货 803.15 -9.45 -1.2 801.25 816.60 4,561
现货金 1216.89 0.70 0.1 1208.36 1220.34
现货银 17.800 0.040 0.2 17.380 17.890
现货铂金 1323.30 -9.95 -0.7 1329.00 1335.50
现货钯金 797.80 -12.20 -1.5 802.00 814.75(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 母红; 审校 李军)