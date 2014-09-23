全球金市：美国空袭叙利亚的消息带动金价上涨，但稍后缩减涨幅

* 美国和阿拉伯伙伴国空袭叙利亚极端组织目标

* 金价回吐在隔夜市场录得的巨大涨幅

* SPDR黄金持仓量降至2008年12月以来最低

路透纽约/伦敦9月23日 - 金价周二上扬，之前美国牵头对叙利亚境内的伊斯兰国和其他军事武装的目标实施了首轮空袭，但因缺乏跟进买盘，早盘涨势消退。

分析师称，涨势未能延续和技术面疲弱，暗示金价可能走低。

金价在隔夜市场上涨多达1.6%，因有消息称，美国及其阿拉伯伙伴国轰炸了叙利亚境内极端组织的部分目标，导致数十名伊斯兰国战斗人员和一与基地组织有关联的组织成员死亡，开启了打击叙利亚境内武装分子的新战场。

“金市的反映并不激烈--在美国轰炸叙利亚境内的伊斯兰国极端组织的目标后，市场未能扩大在隔夜市场录得的涨幅。我认为市场可能进一步走低，可能跌向1,150美元，”商品投资公司LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill表示。

1802 GMT，现货金 上扬0.6%，报每盎司1,222.31美元，稍早触及一周高位1,234.80美元。

昨日，金价跌至1月2日以来最低1,208.36美元。

美国COMEX-12月期金 收涨4.10美元，报每盎司1,222美元。

今日公布的数据线显示，欧元区9月企业活动扩张的幅度略低于预期。金价涨势受到支撑。

另外，中国的数据喜忧参半，也扶助点燃金价在隔夜市场的涨势。中国制造业9月意外扩张，但制造业就业指数跌至五年半低位，这可能令中国领导人感到不安，因他们很看重社会稳定。

在现货金的50日移动均线向下穿过200日移动均线，形成利空的“死亡交叉”后引发的技术性卖盘可能令金价进一步承压。这是自5月底以来首次出现这样的技术形态。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周一降至2008年12月以来最低774.65吨。

现货银 上扬0.3%，报每盎司17.76美元，周一跌至四年低位17.30美元。

现货铂金 涨0.8%，报每盎司1,328.74美元。现货钯金 攀升1.9%，报每盎司812.47美元。(完)

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