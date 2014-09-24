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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:54 BJT

全球金市：延续前夜涨势，但投资者保持谨慎

不过美元指数周三仍然接近四年高点。

“现在的趋势仍然利空黄金，”香港永丰贵金属的交易主管Peter Fung称。

“美元非常强劲，将继续对贵金属带来压力，”他称。

“此外，实货需求不足以支撑价格。”

亚洲实货需求迟滞，可能削弱对价格上涨的支持，若价格下跌也难以提供缓冲。

第四季通常是亚洲需求旺季，因中国和印度消费者为节日和婚礼购买黄金。但价格进一步下跌的预期可能令一些人保持观望。

投资者对黄金兴致不高。9月23日SPDR黄金持仓量连续第三日下降，较前一交易日减少0.15%或1.20吨，至773.45吨，为2008年12月以来最低。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1224.85 2.16 0.18

现货银 17.83 0.09 0.51

现货铂金 1331.4 7 0.53

现货钯金 818.75 6.75 0.83

COMEX期金 1225.6 3.6 0.29

COMEX期银 17.85 0.071 0.4

汇率

欧元/美元 1.2848

美元指数 84.682 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王丽鑫； 审校 田建华/张荻)
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