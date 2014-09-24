全球金市：延续前夜涨势，但投资者保持谨慎

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
不过美元指数周三仍然接近四年高点。
“现在的趋势仍然利空黄金，”香港永丰贵金属的交易主管Peter Fung称。
“美元非常强劲，将继续对贵金属带来压力，”他称。
“此外，实货需求不足以支撑价格。”
亚洲实货需求迟滞，可能削弱对价格上涨的支持，若价格下跌也难以提供缓冲。
第四季通常是亚洲需求旺季，因中国和印度消费者为节日和婚礼购买黄金。但价格进一步下跌的预期可能令一些人保持观望。
投资者对黄金兴致不高。9月23日SPDR黄金持仓量连续第三日下降，较前一交易日减少0.15%或1.20吨，至773.45吨，为2008年12月以来最低。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1224.85 2.16 0.18
现货银 17.83 0.09 0.51
现货铂金 1331.4 7 0.53
现货钯金 818.75 6.75 0.83
COMEX期金 1225.6 3.6 0.29
COMEX期银 17.85 0.071 0.4
汇率
欧元/美元 1.2848
美元指数 84.682 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/王丽鑫； 审校 田建华/张荻)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。