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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 03:10 BJT

全球金市：金价下滑，因对经济有信心及美元触及四年高位

* 全球股市上涨，打压金价

* SPDR黄金持仓量连跌三日

* 关注本周稍后美国耐用品订单和GDP数据

路透纽约/伦敦9月24日 - 金价周三下滑，因美元攀升至四年高位，且全球股市反弹，但在本周稍晚美国公布经济数据前，投资人仍保持谨慎。

在数据显示美国8月新屋销售激增，触及逾六年最高水准，进一步证实楼市仍在复苏后，黄金的避险吸引力降低。

美元指数 升0.4%，至2010年7月来最高。

“美元走强和美国公债收益率上升一样都是市场颇为一致的共识...近期美联储官员的措辞也有帮助，而对贵金属而言，这意味着后市仍将疲弱，“瑞信分析师Karim Cherif表示。

1807 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,216.66美元，较昨日触及的八个半月低点1,208.36高不到10美元，今日日低报1,215.60美元。

美国COMEX-12月期金 收低2.50美元，报每盎司1,219.50美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值相当。

UBS Wealth Management商品部门主管Dominic Schnider表示，“美元走强且有进一步上涨的空间，将继续令商品市场承压，令黄金和白银的投资吸引力降低。”

市场将可能关注周四和周五美国公布的耐用品订单和国内生产总值(GDP)数据。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二降至2008年12月以来最低773.45吨。

现货银 跌0.7%，报每盎司17.62美元，周一跌至四年低位17.30美元。

现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,312美元。现货钯金 攀升0.1%，报每盎司812.60美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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