全球金市：金价下滑，因对经济有信心及美元触及四年高位

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 全球股市上涨，打压金价
* SPDR黄金持仓量连跌三日
* 关注本周稍后美国耐用品订单和GDP数据
路透纽约/伦敦9月24日 - 金价周三下滑，因美元攀升至四年高位，且全球股市反弹，但在本周稍晚美国公布经济数据前，投资人仍保持谨慎。
在数据显示美国8月新屋销售激增，触及逾六年最高水准，进一步证实楼市仍在复苏后，黄金的避险吸引力降低。
美元指数 升0.4%，至2010年7月来最高。
“美元走强和美国公债收益率上升一样都是市场颇为一致的共识...近期美联储官员的措辞也有帮助，而对贵金属而言，这意味着后市仍将疲弱，“瑞信分析师Karim Cherif表示。
1807 GMT，现货金 跌0.5%，报每盎司1,216.66美元，较昨日触及的八个半月低点1,208.36高不到10美元，今日日低报1,215.60美元。
美国COMEX-12月期金 收低2.50美元，报每盎司1,219.50美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值相当。
UBS Wealth Management商品部门主管Dominic Schnider表示，“美元走强且有进一步上涨的空间，将继续令商品市场承压，令黄金和白银的投资吸引力降低。”
市场将可能关注周四和周五美国公布的耐用品订单和国内生产总值(GDP)数据。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二降至2008年12月以来最低773.45吨。
现货银 跌0.7%，报每盎司17.62美元，周一跌至四年低位17.30美元。
现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,312美元。现货钯金 攀升0.1%，报每盎司812.60美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。