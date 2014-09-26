全球金市：美元劲扬打压金价走低，本周连跌第四周

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美元兑一篮子货币持于四年高位附近
* 全球股市和标普500指数在回落后反弹
* 美国经济第二季增速为两年半最快
路透纽约/伦敦9月26日 - 金价周五走低，因美国经济强劲增长带动美元走强，削弱黄金的避险吸引力，拖累金价跌向关键支撑位1,200美元。
标普500指数 攀升0.6%，因数据显示，美国第二季经济增速为两年半最快。
金价连跌第四周，为去年4月以来最长跌势，本月稍早美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，可能较预期提前升息。
“人们今日买入美元，这是重压黄金的主要因素，”U.S. Global Investors的主管交易员Michael Matousek表示，该公司管理着约10亿美元的资金。
“另外，货币宽松度降低意味着通胀将走低，金价短期反弹的可能性降低，”他说。
1807 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,214.67美元。
美国COMEX-12月期金 收跌6.50美元，报每盎司1,215.40美元。
美国商务部周五公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.6%，与预估一致。第二季GDP环比年率增幅创下2011年第四季以来最大。
美元指数 上扬0.5%，可能连涨第11周。
金市投资者密切关注美国公债市场的表现，因全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)的首席投资长葛罗斯称将加入对手Janus Capital Group，这引发对投资者回赎的担忧。
其他贵金属方面，现货银 上扬0.3%，报每盎司17.51美元。，
现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,295美元，稍早触及去年6月以来最低1,293.70美元。现货钯金 急挫2.8%，报每盎司777.25美元，盘中跌至4月底以来最低774.60美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。