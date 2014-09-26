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亚洲 | 2014年 9月 27日 星期六 02:56 BJT

全球金市：美元劲扬打压金价走低，本周连跌第四周

* 美元兑一篮子货币持于四年高位附近

* 全球股市和标普500指数在回落后反弹

* 美国经济第二季增速为两年半最快

路透纽约/伦敦9月26日 - 金价周五走低，因美国经济强劲增长带动美元走强，削弱黄金的避险吸引力，拖累金价跌向关键支撑位1,200美元。

标普500指数 攀升0.6%，因数据显示，美国第二季经济增速为两年半最快。

金价连跌第四周，为去年4月以来最长跌势，本月稍早美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示，可能较预期提前升息。

“人们今日买入美元，这是重压黄金的主要因素，”U.S. Global Investors的主管交易员Michael Matousek表示，该公司管理着约10亿美元的资金。

“另外，货币宽松度降低意味着通胀将走低，金价短期反弹的可能性降低，”他说。

1807 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,214.67美元。

美国COMEX-12月期金 收跌6.50美元，报每盎司1,215.40美元。

美国商务部周五公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.6%，与预估一致。第二季GDP环比年率增幅创下2011年第四季以来最大。

美元指数 上扬0.5%，可能连涨第11周。

金市投资者密切关注美国公债市场的表现，因全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)的首席投资长葛罗斯称将加入对手Janus Capital Group，这引发对投资者回赎的担忧。

其他贵金属方面，现货银 上扬0.3%，报每盎司17.51美元。，

现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,295美元，稍早触及去年6月以来最低1,293.70美元。现货钯金 急挫2.8%，报每盎司777.25美元，盘中跌至4月底以来最低774.60美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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