全球金市：经济乐观情绪拖累金价走低，关注地缘政治忧虑

* 美元走软；美国股市和原油价格反弹

* 欧洲央行总裁德拉吉未暗示不久会推出购债计划

* 关注周五公布的美国非农就业报告

路透纽约/伦敦10月2日 - 金价周四走低，交易商称，受累于油价稳步走低，和美国经济前景令人鼓舞，但地缘政治忧虑提供一定的支撑。

在数据显示上周美国初请失业金人口意外减少后，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前，并以更快速度升息的忧虑挥之不去，，金价承压。

今日稍早，美股重挫，标普500指数 下跌约1%，因能源股走低。稍后该指数反弹，布兰特原油期货缩减跌幅。

另外，香港的民主示威集会支撑金价。投资者担忧香港的动荡局势可能鼓舞中国大陆持不同政见者，威胁中国的经济成长。

“股市可能进一步走低，且香港局势仍然动荡，我们目前还是不要作空黄金，因为，我们认为黄金可能因周末前少量的空头回补而受益，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir表示。

1914 GMT，现货金 下跌0.1%，报每盎司1,212.25美元，较周二触及的九个月低位1,204.40美元高不到10美元。

美国COMEX-12月期金 收跌0.40美元，报每盎司1,215.10美元。

美元走低，伊斯兰国叛军攻入叙利亚边境城镇等因素也扶助支撑金价。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三减少1.2吨，至768.66吨，为2008年12月以来最低。

金市的下一个关注点将是美国周五公布9月非农就业报告。

其他贵金属方面，现货银 下跌0.6%，报每盎司17.04美元，仅略高于2010年3月以来的最低水平。

现货铂金 回落1%，报每盎司1,262.25美元，周三跌至五年低位。现货钯金 下跌1.1%，报每盎司765.75美元。(完)

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