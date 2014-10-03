全球金市：美国就业数据公布后金价急跌1.8%，从7月高位回落约11%

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* 金价从7月触及的日内高位回落了约11%
* 现货金录得7月中以来最大单日跌幅
* 金价逼近去年6月以来最严重超卖水平
* 现货铂金周五触及2009年9月来最低
路透纽约/伦敦10月3日 - 金价周五急跌1.8%，今年首次跌至1,200美元之下，因强劲的美国就业数据使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年升息的预期升温，美元因此劲扬。
金价自7月触及的高位1,345美元回落了约11%，进入修正区域。通常市场从近期触及的高位回落10%即被定义为进入修正区域。金价还逼近1,180美元之下的四年低位。
铂金急跌3%，其他贵金属和商品也重挫，因美元指数攀升至四年高位。
美国就业数据公布后，标普500指数 上扬超过1%。美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，预估为增加21.5万个；失业率为5.9%，为2008年7月来最低，预估为6.1%；平均时薪较前月持平，预估为增长0.2%。
市场观察人士称，美国经济前景不断增强削弱了黄金的避险吸引力，尽管亚洲和欧洲成长不均衡。
现货金 盘中急跌多达2%，触及12月31日以来最低1,189.64美元。1910 GMT，回落1.8%，报每盎司1,192.20美元，为7月以来最大单日跌幅。
美国COMEX-12月期金 收跌22.20美元，报每盎司1,192.90美元，成交放量。
黄金的相对强弱指标接近去年6月以来最严重的超卖水准。
美元指数 劲扬1.2%，有望录得第12周连涨，这是40年来罕见的升势。
现货铂金 重挫近3%，至2009年9月以来最低1,216.40美元，最新回落3.2%，至每盎司1,219.90美元。
现货银 下跌1.5%，报每盎司16.80美元，稍早触及2010年3月以来最低16.69美元。现货钯金 下跌1.5%，报每盎司753.20美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
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