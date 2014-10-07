更正-全球金市：美国非农就业数据强劲，打击金价跌至15个月低点(10月6日)

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(更正：报价表格中的“美元指数”改正为“美元/日圆”)
路透新加坡10月6日 - 黄金周一跌至约15个月最低，此前美国的非农就业数据好于预期，提振美元上涨，并打击了黄金的避险魅力，白银和铂金(铂金)也跌至数年低点.
黄金未受俄罗斯与乌克兰军事冲突，以及“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚冲击的提振。金价往往影响其他贵金属的价格。
0641 GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,191.30美元，稍早曾跌至2013年6月以来低点1,183.46美元。
现货铂金 触及2009年以来最低，现货银 跌至2010年以来最低，现货钯金 触及八个月新低。
“美元走强是黄金面临的一个主要问题。市场人气十分低迷，但我认为会有所反弹，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。他认支撑位在每盎司1,180美元。
“市场上有少量实货买盘，但升水没有什么变化。我们必须静观今日稍后有何情况。当然，需求上升是会推动升水的。”
美国期金 报每盎司1,191.70美元，跌0.10%。
东南亚主要黄金交易中心新加坡今日也因适逢公共假日休市。
------------------0641 GMT----------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1191.30 0.60 +0.05
现货银 16.85 0.05 +0.30
现货铂金 1201.75 -14.05 -1.16
现货钯金 747.25 -5.45 -0.72
COMEX期金 1191.70 -1.20 -0.10
COMEX期银 16.86 0.03 +0.00
汇率
欧元/美元 1.2531
美元/日圆 109.44
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/王颖；审校 田建华/艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申