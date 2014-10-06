全球金市：金价创两个月最大单日升幅，因美元大跌激活实货需求

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 金价在稍早触及15个月低点后反弹
* 美元指数从近四年高位回撤，欧股上扬
* 银价和铂金价格在触及多年低点后回升
路透纽约/伦敦10月6日 - 金价周一大涨1.4%，为两个月最大单日升幅，交易商称，因美元大跌引发新的实货需求，以及触及15个月低点后出现空头回补。
其他贵金属价格也普遍反弹，因美元遭遇获利了结，升势稍作喘息。上周五美国公布的强劲就业报告，巩固了美联储将在明年年中升息的观点后美元大涨。但周一午后美元指数 大跌0.88%，势将创下1月来最大单日跌幅。
周一稍早，金价跌至去年6月底来最低水准，逼近四年低点1,180美元。上周五，金价进入修正阶段，即离7月触及的近期高位1,345美元回落了10%。
“金价跌穿1,200美元引发实货买盘增加，特别是来自亚洲的买盘，”Fortress Gold首席策略师Edmund Moy表示。
1827 GMT，现货金 大涨1.4%，报每盎司1,206.80美元，稍早触及15个月低点1,183.46美元。
美国COMEX-12月期金 收高14.40美元，报每盎司1,207.30美元，成交放量。
主要黄金消费国－中国的缺席令实货市场承压，通常价格下跌时珠宝和零售投资人的需求会增加。
因国庆节假期休市的中国金融市场周三将重开，新加坡市场周一也因公众假期休市。
现货铂金 大涨1.7%，至每盎司1,236.10美元，稍早跌至1,183.25美元。上周铂金重挫6.3%，为2011年12月来最大周度跌幅。
现货银 攀升2.9%，报每盎司17.26美元，稍早触及2010年3月以来最低16.66美元。现货钯金 升1.5%，报每盎司764.25美元，稍早触及2月底来最低的732.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%