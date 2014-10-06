全球金市：金价创两个月最大单日升幅，因美元大跌激活实货需求

* 金价在稍早触及15个月低点后反弹

* 美元指数从近四年高位回撤，欧股上扬

* 银价和铂金价格在触及多年低点后回升

路透纽约/伦敦10月6日 - 金价周一大涨1.4%，为两个月最大单日升幅，交易商称，因美元大跌引发新的实货需求，以及触及15个月低点后出现空头回补。

其他贵金属价格也普遍反弹，因美元遭遇获利了结，升势稍作喘息。上周五美国公布的强劲就业报告，巩固了美联储将在明年年中升息的观点后美元大涨。但周一午后美元指数 大跌0.88%，势将创下1月来最大单日跌幅。

周一稍早，金价跌至去年6月底来最低水准，逼近四年低点1,180美元。上周五，金价进入修正阶段，即离7月触及的近期高位1,345美元回落了10%。

“金价跌穿1,200美元引发实货买盘增加，特别是来自亚洲的买盘，”Fortress Gold首席策略师Edmund Moy表示。

1827 GMT，现货金 大涨1.4%，报每盎司1,206.80美元，稍早触及15个月低点1,183.46美元。

美国COMEX-12月期金 收高14.40美元，报每盎司1,207.30美元，成交放量。

主要黄金消费国－中国的缺席令实货市场承压，通常价格下跌时珠宝和零售投资人的需求会增加。

因国庆节假期休市的中国金融市场周三将重开，新加坡市场周一也因公众假期休市。

现货铂金 大涨1.7%，至每盎司1,236.10美元，稍早跌至1,183.25美元。上周铂金重挫6.3%，为2011年12月来最大周度跌幅。

现货银 攀升2.9%，报每盎司17.26美元，稍早触及2010年3月以来最低16.66美元。现货钯金 升1.5%，报每盎司764.25美元，稍早触及2月底来最低的732.75美元。(完)

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