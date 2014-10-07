全球金市：金价上扬，因IMF下调全球经济成长预估及德国数据疲弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美股下挫，美元走软
* IMF经济成长预警引发避险买盘
* 钯金创逾六个月最大单日升幅
路透纽约/伦敦10月7日 - 金价周二上涨，因在国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估，且德国工业生产数据引发进一步的成长忧虑后，黄金避险吸引力增强。
在IMF警告欧元区核心国家、日本和巴西等大型新兴市场经济成长趋弱后，全球股市和美元下挫，带动金价攀升。
金价周一大涨1.4%，为两个月最大单日升幅，交易商称，因美元大跌引发新的实货需求，以及触及15个月低点后出现空头回补。
“在昨日大涨，且今日IMF下调全球经济成长预估，并对一些市场风险发出警告后，交易商目前处于观望状态，”RBC Capital Markets副总裁George Gero表示。
1719 GMT，现货金 涨0.4%，报每盎司1,211.65美元。
美国COMEX-12月期金 收高4.50美元，报每盎司1,211.80美元。
德国公布的8月工业生产降幅远大于预期，录得2009年初金融危机以来最大降幅，这对金价也有支撑。
交易商也在关注周三中国买家回场。目前中国仍处于国庆节假期。
现货钯金 大涨3.1%，报784.50美元，为逾六个月最大单日升幅，受助于周一降至2月27日来最低水准后出现的空头回补。上月，钯金自2011年2月来最高的910美元大跌17%。
现货铂金 大涨1.7%，至每盎司1,258.75美元。
现货银 跌0.3%，报每盎司17.24美元，周一触及2010年3月以来最低16.66美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申