全球金市：金价上扬近1%，因美联储会议记录对通胀的立场偏温和

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 美联储会议记录公布后，金价跳涨
* 美元指数重挫；标普500指数攀升
* 中国金融市场结束假期恢复交易，现货金溢价小涨
路透纽约/伦敦10月8日 - 金价周三上扬约1%，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的最新会议记录显示，决策者担忧美元走强，通胀放缓和欧亚经济动荡，支持了利率将保持在低位的观点。
在美联储会议记录显示，联储内部有关利率指引的意见分歧加大后，金价涨势加速。
“金市投资者的关注焦点是美联储及其货币政策，”Alternative Investments Capital Asset Management LLC的董事总经理Daniel Hwang表示。
“金价短期内可能呈区间走势，因交易商现押注联储在明年第二或第三季前不会升息，”Hwang说。
交易商称，美元指数急跌，推动金价连升第三日。但股市大涨限制金价涨幅。
1907 GMT, 现货金 上扬0.8%，报每盎司1,218.79美元，日高为1,220.60美元。
美联储会议记录公布前，金价一度回吐早盘涨幅，因美国原油期价重挫，美元指数徘徊在近四年高位。
美国COMEX-12月期金 收跌6.40美元，报每盎司1,206美元，成交放量。
中国金融市场今日结束一周假期恢复交易，金市投资者密切关注上海金交所的表现，以判断中国投资者的买兴。
周三，上海现货金较全球现货金溢价约为5-6美元，中国市场因假休市前约为3美元。
现货银 上扬1.2%，报每盎司17.34美元。现货钯金 急升2.2%，报每盎司795.97美元。现货铂金 攀升1.3%，报每盎司1,268.20美元。
铂金在周一触及五年低位1,183.25美元后强劲反弹。本周迄今累积上扬4.3%，有望录得一年来最大单周涨幅。(完)
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路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。