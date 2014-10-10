全球金市：金价升势受阻，因美元走强打压商品价格

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美元指数上涨，收复本周稍早失地
* 股市大跌，油价创数年低点
* 铂金录得2月来最大周度升幅
路透纽约/伦敦10月10日 - 金价周五小跌，因美元上涨令金价结束四日升势，但全球经济普遍下滑可能令利率维持低点的前景仍支撑金价在1,220美元附近。
美元走强全面打压商品价格，布兰特原油期货稍早大跌超过1%，至四年低点，且对全球经济前景的担忧重创股市。
布兰特原油期货小幅收高，美股标普500指数 挫逾1%。
尽管周五收低，但金价本周大涨2.8%，升幅为四个月最大，受助于对美联储升息的担忧缓和以及股市重挫。
“金价近期升势归功于动能投资人的空头回补，金价从10月6日触及的今年迄今低点1,183美元反弹。”汇丰控股首席金属分析师James Steel表示。
1958GMT，现货金 跌0.30美元，报每盎司1,223.45美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收低3.60美元，报每盎司1,221.70美元。
在上周美国公布强劲就业数据，引发市场臆测美联储可能提前，而不是推迟升息后，金价在周一触及15个月低点1,183.46美元。
在周三美联储会议记录显示，联储内部有关利率指引的意见分歧加大后，金价涨势加速。
其他贵金属中，现货银 涨0.2%，至每盎司17.33美元。
现货铂金 下跌0.8%，报每盎司1,254美元。现货钯金 下滑1.3%，报每盎司780.10美元。
铂金价格本周大涨3.1%，升幅为2月来最大。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。