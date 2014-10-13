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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 15:36 BJT

全球金市：金价攀升，全球经济前景忧虑带动避险买盘

美国期金 跳升至9月17日来高点1,238美元。白银 、铂金 和钯金 亦上涨。

金价周一于亚洲早盘上涨，当时交投清淡。日本市场通常在亚洲盘初交投活跃，但今日逢假期休市。

“今天早晨触及1,225美元，触发了一些停止单，”香港一贵金属交易员说，“由于美元和股市承压，而且周末美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表温和评论，金价看起来将进一步上涨。”

“我们预计金价将升至1,240-50美元区域，但我们会在该区域卖出。”

围绕全球经济的忧虑升温，此前欧洲经济数据令人失望，且国际货币基金组织(IMF)上周调降全球经济成长预估。

美联储官员也表达了对全球经济的担忧，这可能影响其加息计划。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周五，其持仓量减少2.64吨至759.44吨，为2008年12月以来最低。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1234.2 11.22 0.92

现货银 17.52 0.18 1.04

现货铂金 1262.25 11.75 0.94

现货钯金 788.75 9.75 1.25

COMEX期金 1234.9 13.2 1.08

COMEX期银 17.55 0.247 1.43

汇率

欧元/美元 1.2674

美元指数 85.559

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/杜明霞；审校 蔡美珍/龚芳)
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