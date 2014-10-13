全球金市：金价攀升，全球经济前景忧虑带动避险买盘

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美国期金 跳升至9月17日来高点1,238美元。白银 、铂金 和钯金 亦上涨。
金价周一于亚洲早盘上涨，当时交投清淡。日本市场通常在亚洲盘初交投活跃，但今日逢假期休市。
“今天早晨触及1,225美元，触发了一些停止单，”香港一贵金属交易员说，“由于美元和股市承压，而且周末美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表温和评论，金价看起来将进一步上涨。”
“我们预计金价将升至1,240-50美元区域，但我们会在该区域卖出。”
围绕全球经济的忧虑升温，此前欧洲经济数据令人失望，且国际货币基金组织(IMF)上周调降全球经济成长预估。
美联储官员也表达了对全球经济的担忧，这可能影响其加息计划。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周五，其持仓量减少2.64吨至759.44吨，为2008年12月以来最低。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1234.2 11.22 0.92
现货银 17.52 0.18 1.04
现货铂金 1262.25 11.75 0.94
现货钯金 788.75 9.75 1.25
COMEX期金 1234.9 13.2 1.08
COMEX期银 17.55 0.247 1.43
汇率
欧元/美元 1.2674
美元指数 85.559
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/杜明霞；审校 蔡美珍/龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申