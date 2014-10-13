全球金市：金价上涨，因美元回软及中国贸易数据带来提振

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 金价在六个交易日内第五日收高
* SPDR Gold Trust持金量减少
路透纽约/伦敦10月13日 - 金价周一上涨，因全球经济成长的不确定性令美元回软，而对中国进一步刺激经济的预期也提升黄金的投资吸引力。
金价在过去六个交易日中第五日上涨，今日美元指数 下滑，因经济成长忧虑以及担心美联储可能等更久才升息。上周美元创下六个月最大单周跌幅。
中国第三季经济数据显示经济可能以逾五年最弱步幅成长，这对金价也有支撑。投资人臆测中国可能祭出更多刺激经济措施。
中国9月出口同比增长15.3%，增速为19个月最高，主要受美国需求复苏以及低基数效应等影响。9月进口同比增长7%，创七个月高位，主要受加工贸易猛增拉动。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。 中国9月工业商品进口强劲反弹也提振金价。
一些市场观察人士表示，美国经济前景改善令金价易出现回落。在美国公布强劲的9月就业数据后，上周金价触及近四年最低的1,183.46美元。
“尽管有可能出现空头回补反弹，令金价延续升势，但我们相信反弹可能是短暂的，尽管宏观经济环境呈现出的阻力，我们对金价仍保持谨慎。”巴克莱资本贵金属分析师Suki Cooper表示。
1858GMT，现货金 升0.7%，报每盎司1,231.50美元，盘中升至1,237.30美元的约四周最高。
上周，金价创四个月最大单周升幅，达到2.7%。
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 收高8.30美元，报每盎司1,230美元。路透初步数据显示，成交量不及近来均值。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周五减少2.64吨，至759.44吨，为2008年12月来最低。
其他贵金属中，现货银 涨0.01美元，至每盎司17.35美元。
现货铂金 升0.9%，报每盎司1,261.74美元。现货钯金 升0.5%，报每盎司783美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申