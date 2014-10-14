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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 03:20 BJT

全球金市：金价从四周高位回落，因油价急挫和美元走强

* 美元指数上扬，受助于欧元区数据疲弱

* 布兰特原油期货劲挫4%

* 黄金上市交易基金逾一个月来首次出现净流入

路透纽约/伦敦10月14日 - 金价周二走低，因油价急挫及美元反弹，导致金市在近期大涨后稍作喘息。

能源市场周二继续大跌，美国和布兰特原油期货均下跌超过4%，因西方能源监管机构下调对今明两年石油需求的预估。

对全球成长的不安也打压美国30年期公债收益率跌至3%之下，为去年5月来首次，指标10年期公债收益率跌至16个月低位2.18%。

“美国公债收益率目前的水平显示经济状况并不乐观，”COMEX黄金期权市场场内交易员Jonathan Jossen表示，“在经历了长时间熊市后，黄金和白银应有进一步上行的空间。”

1834 GMT，现货金 回落0.3%，报每盎司1,232.75美元，盘中触及四周高位1,237.90美元。

美国COMEX-12月期金 表现强于现货金，收涨4.30美元，报每盎司1,234.30美元，成交不及正常水平。

美元指数反弹，因欧元区和英国数据疲弱，凸显美国经济表现相对良好。

路透数据显示，周一股市走低，吸引大量投资者买入黄金上市交易基金，此为一个月来首次，之前黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少。

其他贵金属方面，现货银 下跌0.5%，报每盎司17.36美元。现货铂金 攀升0.3%，报每盎司1,263.75美元。现货钯金 上扬1.5%，报每盎司790美元。

铂金系金属投资者消化南非矿业部长Ngoako Ramatlhodi的讲话，他表示，正考虑宣布煤炭和铁矿石等矿藏为该国的“战略”资源。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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