全球金市：金价从四周高位回落，因油价急挫和美元走强

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
* 美元指数上扬，受助于欧元区数据疲弱
* 布兰特原油期货劲挫4%
* 黄金上市交易基金逾一个月来首次出现净流入
路透纽约/伦敦10月14日 - 金价周二走低，因油价急挫及美元反弹，导致金市在近期大涨后稍作喘息。
能源市场周二继续大跌，美国和布兰特原油期货均下跌超过4%，因西方能源监管机构下调对今明两年石油需求的预估。
对全球成长的不安也打压美国30年期公债收益率跌至3%之下，为去年5月来首次，指标10年期公债收益率跌至16个月低位2.18%。
“美国公债收益率目前的水平显示经济状况并不乐观，”COMEX黄金期权市场场内交易员Jonathan Jossen表示，“在经历了长时间熊市后，黄金和白银应有进一步上行的空间。”
1834 GMT，现货金 回落0.3%，报每盎司1,232.75美元，盘中触及四周高位1,237.90美元。
美国COMEX-12月期金 表现强于现货金，收涨4.30美元，报每盎司1,234.30美元，成交不及正常水平。
美元指数反弹，因欧元区和英国数据疲弱，凸显美国经济表现相对良好。
路透数据显示，周一股市走低，吸引大量投资者买入黄金上市交易基金，此为一个月来首次，之前黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少。
其他贵金属方面，现货银 下跌0.5%，报每盎司17.36美元。现货铂金 攀升0.3%，报每盎司1,263.75美元。现货钯金 上扬1.5%，报每盎司790美元。
铂金系金属投资者消化南非矿业部长Ngoako Ramatlhodi的讲话，他表示，正考虑宣布煤炭和铁矿石等矿藏为该国的“战略”资源。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。