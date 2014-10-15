全球金市：美国股市大跌带动金价上扬，但前景疲弱

* 实货需求支撑金价

* 美元兑欧元跌至三周低位，因美国数据疲弱

* 标普500指数急挫，美国公债价格攀升

路透纽约/伦敦10月15日 - 金价周三上扬，因在令人失望的美国数据公布后，引发对全球成长的担忧，导致全球股市重挫，美国公债价格攀升，从而提振黄金的避险吸引力。

不过，分析师表示，尽管全球市场动荡加剧，金价仍未能延续涨势，暗示可能在短期内回调。

美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。

美国三大股指盘中跌幅高达3%，美国原油期货下跌至仅较80美元高出1美分。标普500指数 最新下跌0.6%，美国原油期货也缩减跌幅。

金价稍早攀升至较1,250美元的关键阻力位不到1美元的水平，后大幅削减涨幅。

“如果无法守住稍早避险买盘带来的涨幅，金价可能遭进一步抛售，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示，“在国际货币基金组织(IMF)上周下调全球成长预估后，目前通胀已不再是市场的的主要担忧。”

1848 GMT，现货金 上扬0.7%，报每盎司1,240.64美元，盘中触及一个月高位1,249.30美元。

美国COMEX-12月期金 收涨10.50美元，报每盎司1,244.80美元，根据路透初步数据，成交异常活跃。

美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位。

美元兑欧元 周三跌至三周低位，扶助金价表现。

实货需求给金价提供一定的支撑。印度9月黄金进口较8月接近翻番，至37.5美元，该国的结婚和假日季即将开幕。

现货银 下跌0.1%，报每盎司17.41美元。

美银美林周三将明年银价预期下调11.5%，至每盎司18.88美元。

现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,255.99美元。现货钯金 重挫3.5%，报每盎司760美元。(完)

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