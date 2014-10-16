全球金市：金价受经济放缓忧虑支撑持稳，但后市料疲弱

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 周三大涨后，金价在窄幅区间内交投
* 钯金重挫达5%，因经济忧虑
* 铂金一度同黄金平价
路透纽约/伦敦10月16日 - 金价周四持稳，受到对全球经济放缓的新忧虑支撑，但金价未能在股市和能源市场极度波动的情况下上扬，预示金价可能在短期内回落。
经济成长忧虑拖累对工业金属和钯金的需求预期，钯金一度重挫5%，之后缩减跌幅。钯金多数被用于汽车行业。
圣路易斯联储总裁布拉德表示，美联储面对市场波动和通胀预期下滑，应保持购债更久一点，这对金价也有支撑，尽管另一位美联储官员警告不要对市场走势反应过度。
美股周四午后小涨，从稍早跌势中反弹，因今日公布的多个经济数据缓和了对全球经济趋弱可能对美国经济造成冲击的担忧。
1740 GMT，现货金 跌0.1%，报每盎司1,239.61美元，盘中交投区间窄至不到10美元。
周三，金价一度触及逾一个月最高的1,249.30美元。
美国COMEX-12月期金 收低3.60美元，报每盎司1,241.20美元，成交放量。
美国周四公布的数据显示，上周初请失业金人数降至14年最低，而工业生产9月大幅增加，这是可能有助于缓解对经济前景忧虑的积极迹象。
其他贵金属中，现货铂金 跌0.6%，报每盎司1,246.50美元，盘中一度和黄金平价。铂金价格通常要高于黄金。
现货钯金 盘中触及八个月低点725.10美元，尾盘重挫2.9%，报每盎司741.10美元。
现货银 升1%，报每盎司17.41美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。