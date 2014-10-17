全球金市：金价本周收涨，受助于全球经济忧虑和预期美联储推迟升息

* 标普500指数上扬1%，因美国楼市数据强劲

* 美元指数上扬

* 铂金和钯金在大跌后反弹

路透纽约/伦敦10月17日 - 金价周五小跌，因美国股市反弹，但本周连涨第二周，因全球经济忧虑引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能保持低利率更长时间。

钯金反弹2%，收复周四录得的部分失地，因全球金融市场普涨提升钯金需求增加的希望。

美元指数 上扬，标普500指数 上扬约1%，因数据显示，美国9月房屋开工和建筑许可增长。

“金价本周表现良好，因其他市场的表现几乎都不尽人意，”麦格理的分析师Matthew Turner表示，“不过，今日涨势暂停，因其他市场的投资者开始怀疑情况是否真的像昨日认为的那么糟。”

1837 GMT，现货金 小跌0.35美元，报每盎司1,238.70美元。

本周上扬约1%，周三触及一个月高位1,249.30美元。

美国COMEX-12月期金 收跌2.20美元，报每盎司1,239美元，根据路透初步数据，成交量低于正常水平。

美元指数上扬，因数据显示美国消费者信心强劲，在一周大幅震荡后缓解了市场的紧张情绪。

圣路易斯联储总裁布拉德周四的讲话也支撑金价，他表示，鉴于市场震荡和通胀预期回落，美联储应继续购债，较原计划更晚结束该举措。这也扶助支撑金价。

最新数据显示，尽管周五金价走低，但全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量增加0.2%，至760.94吨。

其他贵金属方面，现货钯金 劲扬2.1%，报每盎司750.10美元，昨日重挫高达5%，至日低725.10美元。

现货铂金 攀升1.6%，报每盎司1,256.74美元。现货银 跌0.5%，报每盎司17.24美元。(完)

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