全球金市：金价本周收涨，受助于全球经济忧虑和预期美联储推迟升息

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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* 标普500指数上扬1%，因美国楼市数据强劲
* 美元指数上扬
* 铂金和钯金在大跌后反弹
路透纽约/伦敦10月17日 - 金价周五小跌，因美国股市反弹，但本周连涨第二周，因全球经济忧虑引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能保持低利率更长时间。
钯金反弹2%，收复周四录得的部分失地，因全球金融市场普涨提升钯金需求增加的希望。
美元指数 上扬，标普500指数 上扬约1%，因数据显示，美国9月房屋开工和建筑许可增长。
“金价本周表现良好，因其他市场的表现几乎都不尽人意，”麦格理的分析师Matthew Turner表示，“不过，今日涨势暂停，因其他市场的投资者开始怀疑情况是否真的像昨日认为的那么糟。”
1837 GMT，现货金 小跌0.35美元，报每盎司1,238.70美元。
本周上扬约1%，周三触及一个月高位1,249.30美元。
美国COMEX-12月期金 收跌2.20美元，报每盎司1,239美元，根据路透初步数据，成交量低于正常水平。
美元指数上扬，因数据显示美国消费者信心强劲，在一周大幅震荡后缓解了市场的紧张情绪。
圣路易斯联储总裁布拉德周四的讲话也支撑金价，他表示，鉴于市场震荡和通胀预期回落，美联储应继续购债，较原计划更晚结束该举措。这也扶助支撑金价。
最新数据显示，尽管周五金价走低，但全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量增加0.2%，至760.94吨。
其他贵金属方面，现货钯金 劲扬2.1%，报每盎司750.10美元，昨日重挫高达5%，至日低725.10美元。
现货铂金 攀升1.6%，报每盎司1,256.74美元。现货银 跌0.5%，报每盎司17.24美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)