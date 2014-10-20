全球金市：金价回落，因美国数据强劲提升美元和美股

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
美国股市周五延续从本月大跌中反弹的走势，标普500指数升幅为逾一周最大，因对美国企业盈利前景的担忧缓和，但标普500指数仍连跌第四周。
汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。
但对全球经济体质的担忧并未完全消除，投资者涌入黄金等避险资产即是证明。
美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截止10月14日当周，对冲基金和基金经理人增持黄金期货和选择权多头部位，结束连续八周减持的势头。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四较周三增加0.24%。
Business Monitor International分析师周五表示，由于金矿品质下降且利润萎缩，全球最大黄金生产国-中国未来几年的黄金产量增速或将大幅放缓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 王丽鑫/张荻； 审校 王兴亚/张若琪)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。