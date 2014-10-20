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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 09:09 BJT

全球金市：金价回落，因美国数据强劲提升美元和美股

美国股市周五延续从本月大跌中反弹的走势，标普500指数升幅为逾一周最大，因对美国企业盈利前景的担忧缓和，但标普500指数仍连跌第四周。

汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。

但对全球经济体质的担忧并未完全消除，投资者涌入黄金等避险资产即是证明。

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截止10月14日当周，对冲基金和基金经理人增持黄金期货和选择权多头部位，结束连续八周减持的势头。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四较周三增加0.24%。

Business Monitor International分析师周五表示，由于金矿品质下降且利润萎缩，全球最大黄金生产国-中国未来几年的黄金产量增速或将大幅放缓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 王丽鑫/张荻； 审校 王兴亚/张若琪)
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