全球金市：金价结束两日连跌收高，因实货买盘及美元走软

* 本周稍后的印度排灯节提振实货需求

* 美元指数下滑，上周走势反复

* 上周SPDR Gold ETF持金量出现少有的增加

路透纽约/伦敦10月20日 - 金价周一上涨，结束两日连跌，因美元下滑及印度本周稍晚的排灯节带动了实货需求。

稍早，金价升至1,248.44美元，逼近一个月高位，在周三排灯节以及印度婚嫁季节开始前实货需求增加。

上周受全球经济忧虑引发避险买盘带动，金价连升第二周，尽管周四和周五收低。不过分析师表示，由于股市反弹及美国经济成长具韧性，可能在短期内打压金价。

1914 GMT，现货金 升0.6%，报每盎司1,245.55美元。

美国COMEX-4月期金 收高5.70美元，报每盎司1,244.70美元，根据路透初步数据，成交量低于正常水平。

美元指数下滑0.2%，支撑金价。在周三美国公布通胀数据以及周四欧洲制造业报告出炉前，投资人不愿作新的押注。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量上周增加1.5吨，为9月初来首次周度增加。

其他贵金属方面，现货铂金 攀升0.9%，报每盎司1,264.70美元。现货钯金 升1.2%，报每盎司760.05美元，现货银 升0.7%，报每盎司17.35美元。(完)

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