全球金市：金价结束两日连跌收高，因实货买盘及美元走软

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 本周稍后的印度排灯节提振实货需求
* 美元指数下滑，上周走势反复
* 上周SPDR Gold ETF持金量出现少有的增加
路透纽约/伦敦10月20日 - 金价周一上涨，结束两日连跌，因美元下滑及印度本周稍晚的排灯节带动了实货需求。
稍早，金价升至1,248.44美元，逼近一个月高位，在周三排灯节以及印度婚嫁季节开始前实货需求增加。
上周受全球经济忧虑引发避险买盘带动，金价连升第二周，尽管周四和周五收低。不过分析师表示，由于股市反弹及美国经济成长具韧性，可能在短期内打压金价。
1914 GMT，现货金 升0.6%，报每盎司1,245.55美元。
美国COMEX-4月期金 收高5.70美元，报每盎司1,244.70美元，根据路透初步数据，成交量低于正常水平。
美元指数下滑0.2%，支撑金价。在周三美国公布通胀数据以及周四欧洲制造业报告出炉前，投资人不愿作新的押注。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量上周增加1.5吨，为9月初来首次周度增加。
其他贵金属方面，现货铂金 攀升0.9%，报每盎司1,264.70美元。现货钯金 升1.2%，报每盎司760.05美元，现货银 升0.7%，报每盎司17.35美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。