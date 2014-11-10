全球金市：金价下跌，上交易日因美国非农就业数据反弹

美国10月非农就业岗位增幅低于预期，打击美元并提高黄金的避险魅力，金价得到提振。美国10月非农就业岗位增加21.4万个，预期为增加23.1万个，但详细数据稳健，而且尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%。