全球金市：金价下跌，上交易日因美国非农就业数据反弹

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
美国10月非农就业岗位增幅低于预期，打击美元并提高黄金的避险魅力，金价得到提振。美国10月非农就业岗位增加21.4万个，预期为增加23.1万个，但详细数据稳健，而且尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%。
投机客回补空仓也促使金价周五大涨。
但投资者仓位数据显示，黄金人气依然偏空，而且年底前可能跌至新低。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少0.78%至六年低点727.15吨。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，对冲基金和基金经理将黄金期货和期权的多仓削减至四周最低水准。
黄金跌势可能远没有结束。路透访查的很多分析师预计，金价到年底可能跌至每盎司1,000美元，为2009年来首次。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 戴素萍/许娜)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。