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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 09:28 BJT

全球金市：金价下跌，上交易日因美国非农就业数据反弹

美国10月非农就业岗位增幅低于预期，打击美元并提高黄金的避险魅力，金价得到提振。美国10月非农就业岗位增加21.4万个，预期为增加23.1万个，但详细数据稳健，而且尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%。

投机客回补空仓也促使金价周五大涨。

但投资者仓位数据显示，黄金人气依然偏空，而且年底前可能跌至新低。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少0.78%至六年低点727.15吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，对冲基金和基金经理将黄金期货和期权的多仓削减至四周最低水准。

黄金跌势可能远没有结束。路透访查的很多分析师预计，金价到年底可能跌至每盎司1,000美元，为2009年来首次。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 戴素萍/许娜)
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