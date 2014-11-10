全球金市：美元走强拖累金价急跌逾2%，关注未平仓合约意外增加

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
* 美元和股市上扬考验金市投资者的勇气
* COMEX黄金期货未平仓合约意外增加4%
* 路透调查显示，金价跌势可能尚未结束
路透纽约/伦敦11月10日 - 金价周一急跌逾2%，前一日的涨幅回吐殆尽，交易商称，因美元走强。但美国期货市场买兴重燃的迹象可能支撑金价。
油价重挫和美国股市上扬也削弱黄金的避险吸引力。
上周五，金价急升近3%，因美国就业报告不及预期，推动美元走软。
尽管多数分析师认为，周五涨势是因空头回补所致，但交易所数据显示，投机客可能增加了黄金期货看涨头寸。
芝加哥交易所集团公布的最新数据显示，COMEX未平仓合约周五意外增加约1.6万口，或4%，至15个月高位434,295口。
“一些人将此解读为新多头决定入市，”Aurum Options Strategies的主管和首席投资长Paul Sacks表示。
价格回落刺激现货需求增加，而金价守住位于38%费波纳奇回档位的技术支撑位应该也扶助支撑金价，Sacks说。
1935 GMT，现货金 重挫2.2%，报每盎司1,152.77美元。
美国COMEX-12月期金 收跌10美元，报每盎司1,159.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高约25%。
金市的投资兴致阑珊，因投资者青睐股市，中国沪港通将正式推出的消息带动全球股市升至逾一个月来最高水平。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 称，黄金持仓量上周五减少5.7吨，录得近三周来最大单日净流出。
尽管周五上扬，但金价跌势可能远未结束，接受路透调查的很多分析师和交易商预计，金价可能在年底前跌至1,000美元，为2009年以来首次跌至该水平。
其他贵金属方面，现货银 下跌1.6%，报每盎司15.53美元。现货铂金 回落1.4%，报每盎司1,195.50美元。现货钯金 下跌1.2%，报每盎司759.10美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选