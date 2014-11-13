全球金市：金价走低，因油价重挫和美国经济前景亮丽

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月27日
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
* 油价再度重挫，削弱了黄金作为对冲通胀工具的需求
* 美国就业数据损及黄金的避险吸引力
* 全球黄金需求下降3%，因中国购买量减少-世界黄金协会
路透纽约/伦敦11月13日 - 金价周四走低，因油价再度重挫，以及美国就业数据不断改善，削弱了黄金作为对冲工具的吸引力，另外，黄金上市交易基金的黄金持仓量减少，暗示金价后市可能进一步走低。
油价今日重挫近4%，重压金价，因美国政府数据显示，最近一周美国原油期货交割地库欣的原油库存急增。
美国离职率攀升，以及初请失业金人口仍接近14年低位，暗示美国就业市场正在逐步全面复苏，这削弱了黄金作为对冲经济不确定性工具的吸引力。
自10月31日以来的持续抛售导致金价跌穿关键技术位1,180美元，触及四年半低位1,131.85美元，引发对价格敏感买家的实货需求。
“尽管黄金上市交易基金的黄金持仓量持续减少，但实货买家对金价走低作出正面响应，”汇丰的首席金属分析师James Steel表示。
不过，黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少，暗示金价可能进一步走低，Steel说。
1938 GMT，现货金 下跌0.1%，报每盎司1,159.59美元。
美国COMEX-12月期金 跑赢现货金，收涨2.40美元，报每盎司1,161.50美元。
美元兑欧元周四回落0.3%，因纽约联储总裁杜德利称，过早收紧政策可能损及美国经济复苏。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持仓量周三减少1.8吨，至722.67吨，连续第七日减少。
交易商称，中国隔夜实货黄金买盘为金市提供一定的支撑。
不过，全球黄金协会周四发布的报告称，中国黄金需求第三季大幅减少，黄金珠宝需求骤降39%，金条和金币购买量下降30%。这导致全球黄金需求减少2%。
现货银 回落0.5%，报每盎司15.55美元。现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,187.70美元。现货钯金 跌1%，报每盎司763.98美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5