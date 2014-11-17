全球金市：金价因美元走强而小跌，上周五因空头回补而大涨

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
美元上涨和经济形势乐观可能会持续遏制金价涨势，因黄金通常被视为可替代型投资。经济坚挺还可能促使美联储很快加息，从而损及无息资产黄金的吸引力。
市场看空气氛浓厚。根据美国美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投资黄金期货和期权的对冲基金和基金经理连续第三周减持多仓，至一个月低位。
对冲基金Paulson & Co第三季维持对全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓，但知名投资人索罗斯已大幅削减对Barrick Gold和数家黄金矿业企业ETF的持仓。
瑞士央行周六重申反对有关增加黄金储备动议的公投，称若通过公投，恐损及央行在必要时间内遏制瑞郎兑欧元汇率的努力。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/许娜；审校 王兴亚/白云)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选