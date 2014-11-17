全球金市：金价因美元走强而小跌，上周五因空头回补而大涨

美元上涨和经济形势乐观可能会持续遏制金价涨势，因黄金通常被视为可替代型投资。经济坚挺还可能促使美联储很快加息，从而损及无息资产黄金的吸引力。

市场看空气氛浓厚。根据美国美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投资黄金期货和期权的对冲基金和基金经理连续第三周减持多仓，至一个月低位。

对冲基金Paulson & Co第三季维持对全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓，但知名投资人索罗斯已大幅削减对Barrick Gold和数家黄金矿业企业ETF的持仓。

瑞士央行周六重申反对有关增加黄金储备动议的公投，称若通过公投，恐损及央行在必要时间内遏制瑞郎兑欧元汇率的努力。(完)

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