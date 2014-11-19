全球金市：金价下挫1%，因瑞士增加黄金储备公投民调结果不佳及联储会议记录

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 会议记录显示通胀可能转跌
* 瑞士人对购买黄金的提议支持率降低－民调
路透纽约/伦敦11月19日 - 金价周三下挫逾1%，交投震荡，因此前一民调显示瑞士选民对公投迫使央行增加黄金储备的支持率降低。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布10月货币政策会议记录显示政策制定者担心通胀压力趋弱后，金价也承压。
民调结果显示，瑞士人对迫使央行购买黄金的建议的支持率由10月的44%降至38%，打压了对瑞士央行需要在公开市场购买黄金的希望。消息公布后，金价一度大跌1.8%。
“瑞士民调结果令市场卖压加重，”CPM Group商品和资产管理部门董事Carlos Sanchez表示，“金价处于长期跌势，使任何小跌触发大举抛售的可能性大大增加。”
2016 GMT，现货金 下挫1.2%，报每盎司1,182.30美元，稍早触及1,175.50美元低点。
美国COMEX-12月期金 收挫3.20美元，报每盎司1,193.90美元。路透初步数据显示，今日成交量较30日均值高约40%。
现货银 小跌0.2%，报每盎司16.12美元。汤森路透GFMS分析师表示，今年银需求可能降低7%，因珠宝商和工业买盘放缓。
现货铂金 大跌1.2%，报每盎司1,187.40美元。现货钯金 跌0.8%，报每盎司765美元。(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。