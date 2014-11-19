全球金市：金价下挫1%，因瑞士增加黄金储备公投民调结果不佳及联储会议记录

* 会议记录显示通胀可能转跌

* 瑞士人对购买黄金的提议支持率降低－民调

路透纽约/伦敦11月19日 - 金价周三下挫逾1%，交投震荡，因此前一民调显示瑞士选民对公投迫使央行增加黄金储备的支持率降低。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布10月货币政策会议记录显示政策制定者担心通胀压力趋弱后，金价也承压。

民调结果显示，瑞士人对迫使央行购买黄金的建议的支持率由10月的44%降至38%，打压了对瑞士央行需要在公开市场购买黄金的希望。消息公布后，金价一度大跌1.8%。

“瑞士民调结果令市场卖压加重，”CPM Group商品和资产管理部门董事Carlos Sanchez表示，“金价处于长期跌势，使任何小跌触发大举抛售的可能性大大增加。”

2016 GMT，现货金 下挫1.2%，报每盎司1,182.30美元，稍早触及1,175.50美元低点。

美国COMEX-12月期金 收挫3.20美元，报每盎司1,193.90美元。路透初步数据显示，今日成交量较30日均值高约40%。

现货银 小跌0.2%，报每盎司16.12美元。汤森路透GFMS分析师表示，今年银需求可能降低7%，因珠宝商和工业买盘放缓。

现货铂金 大跌1.2%，报每盎司1,187.40美元。现货钯金 跌0.8%，报每盎司765美元。(完)

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