全球金市：金价上扬，因价格回落吸引实货买家进场

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
* 美元兑日圆从七年高位回落
* 金价周三回落后实货需求急增
* 铂金价格一度跌至金价之下
路透纽约/伦敦11月20日 - 金价周四攀升，因数据显示美国通胀上升，且在昨日价格下跌1%后，对价格敏感的亚洲买家的实货买兴重燃。
金市投资者关注美国通胀数据。美国劳工部称，10月核心通胀压力增长，巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年中升息的预期。
金市未理会其他显示美国经济增强的数据，其中包括成屋销售增长和上周初请失业金人口减少等。
交易商称，在价格跌至1,175美元的低位后，亚洲买家的黄金实货买兴急增。
1855 GMT，现货金 上扬0.7%，报每盎司1,191.44美元。美国12月期金 收跌3美元，报每盎司1,190.90美元。
美元指数 周四走低，但兑日圆仍守在七年高位附近，因投资者押注美联储明年将会开始升息，而日本央行将继续执行刺激政策。
对黄金基金的抛售在本周一度停止后重燃。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 称，周三黄金持仓量减少0.3%，至720.91吨。
其他贵金属方面，铂金 一度跌至金价之下，为10月中以来首见，后反弹至较金价高出约10美元。
现货铂金 上扬1.7%，报每盎司1,202.50美元。现货钯金 攀升1%，报每盎司768美元。
现货银 升0.3%，报每盎司16.15美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
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* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信