版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 03:46 BJT

全球金市：金价上扬，因价格回落吸引实货买家进场

* 美元兑日圆从七年高位回落

* 金价周三回落后实货需求急增

* 铂金价格一度跌至金价之下

路透纽约/伦敦11月20日 - 金价周四攀升，因数据显示美国通胀上升，且在昨日价格下跌1%后，对价格敏感的亚洲买家的实货买兴重燃。

金市投资者关注美国通胀数据。美国劳工部称，10月核心通胀压力增长，巩固美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年中升息的预期。

金市未理会其他显示美国经济增强的数据，其中包括成屋销售增长和上周初请失业金人口减少等。

交易商称，在价格跌至1,175美元的低位后，亚洲买家的黄金实货买兴急增。

1855 GMT，现货金 上扬0.7%，报每盎司1,191.44美元。美国12月期金 收跌3美元，报每盎司1,190.90美元。

美元指数 周四走低，但兑日圆仍守在七年高位附近，因投资者押注美联储明年将会开始升息，而日本央行将继续执行刺激政策。

对黄金基金的抛售在本周一度停止后重燃。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares 称，周三黄金持仓量减少0.3%，至720.91吨。

其他贵金属方面，铂金 一度跌至金价之下，为10月中以来首见，后反弹至较金价高出约10美元。

现货铂金 上扬1.7%，报每盎司1,202.50美元。现货钯金 攀升1%，报每盎司768美元。

现货银 升0.3%，报每盎司16.15美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐