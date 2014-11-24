全球金市：金价小幅回落，因中国降息引发的买盘消退

* 美元指数接近四年高位

* 中国黄金溢价持稳在1-2美元

路透伦敦11月24日 - 金价周一小幅回落，因上周五推升金价至三周高位的买盘消退，中国央行上周意外降息，引发全球最大黄金消费国中国的需求将增加的希望。

“通过释放更多中国民众的支出能力，(降息)导致黄金需求增加，进而引发金价长期响应的可能性增大，”Mitsubishi Corp的策略师Jonathan Butler表示。

2028 GMT，现货金 回落0.2%，报每盎司1,199.65美元，上周触触及三周高位1,207.70美元。美国期金 收报每盎司1,195.70美元，下跌2美元。

“上周五触及三周高位只是金价跌势暂停，”荷兰银行的分析师Georgette Boele表示。

“我们仍预计美国利率明年将被上调，且上调的速度可能快于市场目前的预期，”Boele称，“这将令金价承压。”

周四为美国感恩节假期，且投资者静待本周石油输出国组织(OPEC)会议的消息，以及周日瑞士就如何管理该国黄金储备的公投结果，市场交投清淡。

今日公布的MARKIET美国服务业PMI数据不及预期，给美元构成一定的压力，数据公布后，金价缩减部分跌幅。

但美元仍接近四年高位。

在黄金实货市场，中国现货金 较期货溢价周一为1-2美元，与之前一个交易日持平。交易商寄望，中国降息将会重燃对黄金珠宝、金条和金币的买兴。

其他贵金属方面，现货铂金 跌1%，报每盎司1,208.5美元。现货钯金 上扬0.06%，报每盎司791.5美元。现货银 升0.2%，报每盎司16.51美元。(完)

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