全球金市：金价小幅回落，因中国降息引发的买盘消退

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
* 美元指数接近四年高位
* 中国黄金溢价持稳在1-2美元
路透伦敦11月24日 - 金价周一小幅回落，因上周五推升金价至三周高位的买盘消退，中国央行上周意外降息，引发全球最大黄金消费国中国的需求将增加的希望。
“通过释放更多中国民众的支出能力，(降息)导致黄金需求增加，进而引发金价长期响应的可能性增大，”Mitsubishi Corp的策略师Jonathan Butler表示。
2028 GMT，现货金 回落0.2%，报每盎司1,199.65美元，上周触触及三周高位1,207.70美元。美国期金 收报每盎司1,195.70美元，下跌2美元。
“上周五触及三周高位只是金价跌势暂停，”荷兰银行的分析师Georgette Boele表示。
“我们仍预计美国利率明年将被上调，且上调的速度可能快于市场目前的预期，”Boele称，“这将令金价承压。”
周四为美国感恩节假期，且投资者静待本周石油输出国组织(OPEC)会议的消息，以及周日瑞士就如何管理该国黄金储备的公投结果，市场交投清淡。
今日公布的MARKIET美国服务业PMI数据不及预期，给美元构成一定的压力，数据公布后，金价缩减部分跌幅。
但美元仍接近四年高位。
在黄金实货市场，中国现货金 较期货溢价周一为1-2美元，与之前一个交易日持平。交易商寄望，中国降息将会重燃对黄金珠宝、金条和金币的买兴。
其他贵金属方面，现货铂金 跌1%，报每盎司1,208.5美元。现货钯金 上扬0.06%，报每盎司791.5美元。现货银 升0.2%，报每盎司16.51美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/18 深 周大生 002867 7,685 19.92 22.99 广发证券 4/20 4/19 沪 迪贝电气 732320 2,500 *9.93 *22.98 东方花旗 4/21 4/20 深 绿康生化 002868 3,000 -- -- 兴业证券 4/24 4/20 深 超频三 300647 3,000 -- -- 广发证券 4/24 4/20 沪 金石资源 732505 6,000 -- --