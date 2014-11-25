全球金市：金价受美元下滑带动小涨，市场关注瑞士的央行黄金储备全民公投

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 瑞士将在11月30日举行央行黄金储备全民公投
* 美国上修第三季GDP增幅
路透纽约/伦敦11月25日 - 黄金价格周二小涨至略高于每盎司1,200美元，因在数据显示美国消费者信心下降，抵消了美国经济成长数据优于预期的影响后美元走软。
在美国COMEX期权到期后，以及周四美国感恩节假期和周日瑞士举行央行黄金储备全民公投前，市场缺乏方向。
美元指数 跌0.3%，扭转美国公布国内生产总值(GDP)数据后的短暂升势。
美国商务部美周二公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%(预估为成长3.3%，前值为增长3.5%)；第三季GDP平减指数为上升1.4%(预估为升1.3%)，前值为升1.3%。
但美国经济谘商会公布，11月美国消费者信心指数降至88.7，为6月以来最低。10月消费者信心指数由94.5下修为94.1。此前路透访问分析师的预估中值为96.0。
2111 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,202.10美元，仍离上周五触及的三周高位1,207.70美元不远。
美国期金 收报每盎司1,197.1美元，升0.1%。
瑞士将在11月30日举行全民公投，意在阻止瑞士央行减少黄金持有量并要求黄金占资产组合比重至少为20%，上月为8%。
市场相信若购买黄金提案获得通过，金价或受到提振，不过最新民意调查显示，该提案的支持率已下滑到38%。
其他贵金属方面，现货铂金 大涨2.1%，报每盎司1,226.0美元。现货钯金 上扬0.4%，报每盎司797.25美元。现货银 升1.4%，报每盎司16.76美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。