全球金市：金价在1,200美元之下呈区间波动，因亚洲时段买兴枯竭

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国数据公布后，美元指数回吐早盘的涨幅
* 亚洲需求支撑金价，但缺乏上行动能
* 美国将收紧货币政策的预期限制涨幅
路透纽约/伦敦11月26日 - 金价周三小跌，之后持稳在接近1,200美元的水平，今日市场继续陷于区间内，因亚洲时段的买兴枯竭。在美国感恩节假期和瑞士对增加黄金储备动议进行公投前，市场交投清淡。
美元走软，因数据显示美国经济成长可能在今年第四季放缓。油价走低，之前石油输出国组织(OPEC)暗示本周会议上将不会大幅减产。
近期强劲的美国数据点燃有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久可能升息的传言，重压金价。
但周三公布的数据显示，美国10月个人支出增幅略低于预期，而最近一周初请失业金人口增至9月以来最高，美国扣除国防的耐久财订单连跌第二个月下降。
2025 GMT，现货金 报每盎司1,198.40美元，较周二下跌0.25%。美国12月期金 收跌0.04%，报每盎司1,196.6美元。
经济数据公布前，现货金价格跌至1,194.71美元的低位。自金价从本月稍早触及的四年半低位反弹后，市场交投不旺。
据香港周四公布的官方数据，10月中国从香港的黄金净进口触及七个月高位。
市场臆测，瑞士公投可能支持增加黄金储备的动议，金价受到支撑。瑞士将在周日举行公投。
现货银 回落0.6%，报每盎司16.62美元。现货铂金 上扬0.58%，报每盎司1,233.5美元。现货钯金 急升1.4%，报每盎司808.02美元。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申