全球金市：黄金价格上涨1%，因油价上扬促使投资者回归金市

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦12月3日 - 金价周三上涨1%，持于每盎司1,200美元上方，受助于油价上涨促使投资者调整持仓，基本未受美元强劲的影响。
“出脱该金属的兴趣减弱...我们看到美元上涨，股市上扬，美债收益率(殖利率)走强，但黄金仍然受到良好支撑，正如周一一样，触发大量止损买单，”Saxo Bank高级经理Ole Hansen称。
现货金 在波动中升至每盎司1,214.50美元的日高，2026 GMT时上涨0.9%报1,209.11美元。美国期金 升0.8%，结算价报每盎司1,208.40美元。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR 周二黄金持仓量增加2.4吨。
“中期至长期的主要影响因素是美国经济复苏，以及预期明年进行的升息，这应会抑制投资者对黄金的需求，”Julius Baer分析师Carsten Menke称。
美元指数 升至逾五年半高位，限制周三黄金涨势，而且美债收益率和欧洲股市亦上扬。
现货铂金(白金) 涨0.6%至每盎司1,219.00美元。现货银 跌0.5%，报每盎司16.35。现货钯金 下滑0.4%，报每盎司795.47美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。