全球金市：金价因美元走强而小跌，但持于1,200美元上方

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
美国原油周三在67美元上方收高，因数据显示库存意外下滑，但有报导称沙特预计油价仍将下跌，从而拖累布兰特原油跌破70美元。
金价近期走势与油价亦步亦趋，因为黄金被视为对冲油价所引发通胀的工具。
美元指数 周三跳涨至逾五年半高位，受益于围绕经济的乐观情绪。
南非贵金属矿商Sibanye Gold 和业内消息人士称，Sibanye和Northam Platinum 也加入包含约10家有意收购英美铂金 旗下南非Union矿场的企业队伍。
世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council)周三在报告中估计，今年铂金市场预计将出现885,000盎司的供应缺口，因为主要生产国--南非的罢工活动令供应减少。(完)
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(编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍/白云)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。