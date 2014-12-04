全球金市：金价因美元走强而小跌，但持于1,200美元上方

美国原油周三在67美元上方收高，因数据显示库存意外下滑，但有报导称沙特预计油价仍将下跌，从而拖累布兰特原油跌破70美元。

金价近期走势与油价亦步亦趋，因为黄金被视为对冲油价所引发通胀的工具。

美元指数 周三跳涨至逾五年半高位，受益于围绕经济的乐观情绪。

南非贵金属矿商Sibanye Gold 和业内消息人士称，Sibanye和Northam Platinum 也加入包含约10家有意收购英美铂金 旗下南非Union矿场的企业队伍。

世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council)周三在报告中估计，今年铂金市场预计将出现885,000盎司的供应缺口，因为主要生产国--南非的罢工活动令供应减少。(完)

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