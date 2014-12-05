全球金市：金价下挫，此前美国公布的就业数据远胜预期

* 美国11月非农就业岗位猛增32.1万

* 美元上涨，交易商提前升息预估

* 金价一度大跌1.6%，之后缩减跌幅

路透纽约/伦敦12月5日 - 金价周五下挫逾1%，此前美国公布的11月非农就业岗位增幅远胜预期，助燃了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将提前而不是推迟升息的预期，并提振美元。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加32.1万个，为2012年1月以来最大增幅。11月失业率持稳在六年低位5.8%，且薪资也出现增长，数据显示出的经济力道可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息。

数据引发美元大涨，触及数年高位。

1942 GMT，现货金 跌1.2%，报1,190.90美元。美国期金 跌1.4%或17.30美元，结算价报每盎司1,190.40美元。

就业数据公布后，现货金一度大跌1.6%，触及1,186.10美元。一些交易商表示，对金价没有进一步大跌感到意外。

不过，本周现货金上扬约2%，因周一强劲的空头回补带动金价大涨4%，创逾一年最大单日升幅。交易商表示，下周可能吸引短线买盘，而其他交易商认为市场会在目前水准整固。

实货黄金市场，中国买盘周五仍持稳在溢价约1-2美元的水准。

现货银 跌0.9%，报每盎司16.26。现货铂金(白金) 跌0.9%至每盎司1,218.42美元。现货钯金 升0.7%，报每盎司799.91美元。(完)

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