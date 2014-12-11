全球金市：金价交投震荡，因经济信号有好有坏

* 美元在多日连跌后反弹
* 美国家庭净资产自2011年来首次下滑
路透纽约/伦敦12月11日 - 金价周四震荡交投，现货金上扬但期金收低，因经济信号有好有坏，美元走强带来压力，但部分美国经济数据疲弱刺激了避险买盘。
美元在连跌三日后反弹，受到美国零售销售数据强劲以及初请失业金人数减少的进一步提振。
不过在稍后，美国公布的数据显示，第三季美国家庭净资产三年来首次出现下滑，受到所持股票价值减少以及债务增加影响，这给消费者支出前景带来不一样的信号。
1949 GMT，现货金 升0.7%，报每盎司1,227.53美元，盘中一度下挫约1%，至1,219.90美元。
金价本周有望上扬3.1%，录得3月来最大周度升幅，因得益于美元在过去几日下滑。
美国期金 跌0.3%，结算价报每盎司1,225.60美元。
美元指数 升0.6%，预计在下周美联储会议前将进一步上涨。
美国原油期货 跌穿每桶60美元关口，至逾五年低点。油价重挫近期令金市人气受压，因降低了黄金作为对冲通胀的吸引力。
周三全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR 的持仓量增长近3吨，至724.80吨，但仍接近六年低点。
现货银 结束三日连升，跌0.1%，报每盎司17.04美元。现货铂金(白金) 跌0.4%，至每盎司1,238.70美元。现货钯金 升0.6%，至每盎司815.25美元。(完)
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(编译 李军; 审校 王丽鑫)