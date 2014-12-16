全球金市：金价持稳盘中走势反复，因油价和美元反弹

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 油价从五年半低点反弹
* 美元兑一篮子主要货币缩减跌幅
* 俄罗斯卢布反弹
路透纽约/伦敦12月16日 - 金价周二变动不大，盘中走势反复，金价再度跌穿1,200美元，因美元从日低回升，且交易商担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能去除升息前还有“相当长一段时间”的措辞。
2023GMT，现货金 升0.1%至每盎司1,193.86美元，日低为1,188.41美元。在俄罗斯宣布大幅度升息后，金价在美国交易员还在熟睡时一度急升逾1%，至1,221.40美元日高。
“在美联储明日声明公布前，金市走势震荡，因金市交易员担心美联储去掉升息还有‘一段长时间’的措辞，”RBC Capital markets贵金属策略师George Gero表示。
投资人静待美联储今年最后一次货币政策会议的声明基调是否会更强硬。美联储将在1900GMT发布声明和经济预估，之后美联储主席叶伦会举行记者会。
油价走势继续影响金市，美国原油期货 在稍早跌穿每桶54美元至逾五年最低后反弹。
美元兑欧元也在跌至三周低点后回升。
尽管俄罗斯央行将利率由11.5%急升至17%，但俄罗斯卢布兑美元 仍崩跌了20%，之后收复了部分失地。
美国2月黄金期货 跌13.40美元，或1.1%，结算价报每盎司1,194.30美元。
现货银 跌2.5%至每盎司15.71美元，现货铂金(白金) 跌1.2%至每盎司1,190.509美元。现货钯金 大跌2.1%至每盎司778.60美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申