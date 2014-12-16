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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 04:59 BJT

全球金市：金价持稳盘中走势反复，因油价和美元反弹

* 油价从五年半低点反弹

* 美元兑一篮子主要货币缩减跌幅

* 俄罗斯卢布反弹

路透纽约/伦敦12月16日 - 金价周二变动不大，盘中走势反复，金价再度跌穿1,200美元，因美元从日低回升，且交易商担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能去除升息前还有“相当长一段时间”的措辞。

2023GMT，现货金 升0.1%至每盎司1,193.86美元，日低为1,188.41美元。在俄罗斯宣布大幅度升息后，金价在美国交易员还在熟睡时一度急升逾1%，至1,221.40美元日高。

“在美联储明日声明公布前，金市走势震荡，因金市交易员担心美联储去掉升息还有‘一段长时间’的措辞，”RBC Capital markets贵金属策略师George Gero表示。

投资人静待美联储今年最后一次货币政策会议的声明基调是否会更强硬。美联储将在1900GMT发布声明和经济预估，之后美联储主席叶伦会举行记者会。

油价走势继续影响金市，美国原油期货 在稍早跌穿每桶54美元至逾五年最低后反弹。

美元兑欧元也在跌至三周低点后回升。

尽管俄罗斯央行将利率由11.5%急升至17%，但俄罗斯卢布兑美元 仍崩跌了20%，之后收复了部分失地。

美国2月黄金期货 跌13.40美元，或1.1%，结算价报每盎司1,194.30美元。

现货银 跌2.5%至每盎司15.71美元，现货铂金(白金) 跌1.2%至每盎司1,190.509美元。现货钯金 大跌2.1%至每盎司778.60美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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