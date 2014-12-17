全球金市：黄金在1,200美元下方持稳，美联储会议及俄罗斯为关注焦点

美国2月期金 上涨0.3%，至每盎司1,198.30美元。 投资者将观察，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明是否会删除 “相当长时期”维持低利率的表述。 分析师称，若删除这句话，则意味着随着经济增强，美联储准备在明 年升息，而这可能压低黄金等无息资产的价格。 油价进一步下跌也可能拖累黄金。虽然油市供应过剩，但主要产油国 却无意减产，导致布兰特原油 自2009年以来首度跌破每桶60美元 。 美国11月房屋开工下跌，因独栋房屋开工在连续两个月大增后下跌， 看似这只是房市逐步复苏趋势中的一段小停顿。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，旗下 黄金持仓量周二降至721.56吨，周一为723.36吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/许娜；审校 郑茵/杜明霞)