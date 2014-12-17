全球金市：黄金在1,200美元下方持稳，美联储会议及俄罗斯为关注焦点

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
美国2月期金 上涨0.3%，至每盎司1,198.30美元。 投资者将观察，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明是否会删除 “相当长时期”维持低利率的表述。 分析师称，若删除这句话，则意味着随着经济增强，美联储准备在明 年升息，而这可能压低黄金等无息资产的价格。 油价进一步下跌也可能拖累黄金。虽然油市供应过剩，但主要产油国 却无意减产，导致布兰特原油 自2009年以来首度跌破每桶60美元 。 美国11月房屋开工下跌，因独栋房屋开工在连续两个月大增后下跌， 看似这只是房市逐步复苏趋势中的一段小停顿。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，旗下 黄金持仓量周二降至721.56吨，周一为723.36吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/许娜；审校 郑茵/杜明霞)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12