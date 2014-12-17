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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 09:07 BJT

全球金市：黄金在1,200美元下方持稳，美联储会议及俄罗斯为关注焦点

美国2月期金 上涨0.3%，至每盎司1,198.30美元。
    
    投资者将观察，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明是否会删除
“相当长时期”维持低利率的表述。
    
    分析师称，若删除这句话，则意味着随着经济增强，美联储准备在明
年升息，而这可能压低黄金等无息资产的价格。
    
    油价进一步下跌也可能拖累黄金。虽然油市供应过剩，但主要产油国
却无意减产，导致布兰特原油 自2009年以来首度跌破每桶60美元
。
    
    美国11月房屋开工下跌，因独栋房屋开工在连续两个月大增后下跌，
看似这只是房市逐步复苏趋势中的一段小停顿。 
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，旗下
黄金持仓量周二降至721.56吨，周一为723.36吨。(完)
          
          
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李春喜/许娜；审校 郑茵/杜明霞)
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