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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:54 BJT

全球金市：金价接近两周低位，美联储释出升息讯息

美联储在会后声明中称，将“耐心地”决定何时该提高借款成本。美
联储主席叶伦在记者会上把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，意味
着美联储至少不会在明年4月以前升息。 
    
    美联储升息将打击黄金等不产生孳息的资产，并推高美元。
    
    亚洲国家央行总裁保持警惕，不过他们表示不会过于担心俄罗斯卢布
崩盘会引发本国货币大跌，因为他们的基本面良好，货币防线牢固。
    
    英美铂金 收到45亿兰特(3.85亿美元)报价，收购其在南非东
北部Bokoni矿的49%权益。(完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
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    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 戴素萍/李春喜 审校 张荻/张涛)
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