全球金市：强劲的美国数据公布后金价缩减涨幅，预计后市易进一步走软

* 美国第三季GDP环比年率上修至成长5.0%

* IMF数据显示俄罗斯增加黄金储备

路透纽约/伦敦12月23日 - 金价周二变动不大，在美国公布强劲的经济成长数据提振美元后，金价缩减稍早升幅，预计后市金价易进一步走软，因风险意愿带动股市。

美国第三季经济以11年来最快速度成长，环比年率增幅达到了5%，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。

“仍是美元题材在影响市场，美国经济数据不错...走势可能在新的一年持续。”ActivTrades高级分析师Carlo Alberto de Casa表示。

1939 GMT，现货金 微升0.02%至每盎司1,174.90美元。日高为1,185美元。周一一度大跌约2%至12月1日来最低的1,170.17美元。

2月美国期金 结算下跌0.2%，报每盎司1,178美元。

因周四为圣诞假期，周二日本市场也因公众假期休市，此间市场交投清淡。

欧美股市上扬，道指首次升穿18,000点关口，因美国经济成长报告巩固了风险意愿，并提振油价反弹。

美元指数 上扬0.3%，至2006年4月来最高。

金价在实货市场寻获支撑，在周一金价大跌后，主要消费国－中国出现逢低承接买家。

上海黄金交易所金价较全球指标金价升水高至每盎司5美元，昨日为2-3美元。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯11月连续第八个月增加黄金储备，而乌克兰连续第二个月减少黄金储备。

现货银 升0.5%至每盎司15.70美元，铂金 升1%，报每盎司1,190.00美元。钯金 上涨0.1%，报每盎司809美元。(完)

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