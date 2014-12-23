全球金市：强劲的美国数据公布后金价缩减涨幅，预计后市易进一步走软

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
* 美国第三季GDP环比年率上修至成长5.0%
* IMF数据显示俄罗斯增加黄金储备
路透纽约/伦敦12月23日 - 金价周二变动不大，在美国公布强劲的经济成长数据提振美元后，金价缩减稍早升幅，预计后市金价易进一步走软，因风险意愿带动股市。
美国第三季经济以11年来最快速度成长，环比年率增幅达到了5%，为迄今美国经济明显增速的最有力证明。
“仍是美元题材在影响市场，美国经济数据不错...走势可能在新的一年持续。”ActivTrades高级分析师Carlo Alberto de Casa表示。
1939 GMT，现货金 微升0.02%至每盎司1,174.90美元。日高为1,185美元。周一一度大跌约2%至12月1日来最低的1,170.17美元。
2月美国期金 结算下跌0.2%，报每盎司1,178美元。
因周四为圣诞假期，周二日本市场也因公众假期休市，此间市场交投清淡。
欧美股市上扬，道指首次升穿18,000点关口，因美国经济成长报告巩固了风险意愿，并提振油价反弹。
美元指数 上扬0.3%，至2006年4月来最高。
金价在实货市场寻获支撑，在周一金价大跌后，主要消费国－中国出现逢低承接买家。
上海黄金交易所金价较全球指标金价升水高至每盎司5美元，昨日为2-3美元。
国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯11月连续第八个月增加黄金储备，而乌克兰连续第二个月减少黄金储备。
现货银 升0.5%至每盎司15.70美元，铂金 升1%，报每盎司1,190.00美元。钯金 上涨0.1%，报每盎司809美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 李婷仪)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选